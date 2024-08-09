EUROPE: unica data live italiana martedì 3 settembre alla TRENTINO MUSIC ARENA

BIO Gli Europe sono un gruppo rock svedese formatosi nel 1981 e attivo fino al 1993. Riformatisi nel 1999 sono tuttora in attività. Tra i massimi esponenti storici dell’hard rock melodico, gli Europe agli esordi varcarono i confini e ottennero il successo del grande pubblico nel 1984 con il secondo album Wings of Tomorrow e raggiunsero il picco della notorietà a livello mondiale nel 1986. Il loro successo non solo ridisegnò nuove tematiche e provocò delle imitazioni, ma per la prima volta fece guadagnare all’heavy metal una notevole esposizione radiofonica. Il gruppo ha due dei 20 migliori album nella classifica Billboard 200 (Out of This World), (The Final Countdown) e tre primi 30 singoli nella Billboard Hot 100 chart (Rock the Night, Carrie e The Final Countdown). Con 13 anni di concerti e 5 album in studio, nel 1993 si presero una pausa, riunendosi nel 1999 alla vigilia del capodanno 2000 per una performance a Stoccolma. Da allora hanno pubblicato altri sei album e successivi tour mondiali, Start from the Dark (2004), Secret Society (2006), Last Look at Eden (2009), Bag of Bones (2012), War of Kings (2015) e l’undicesimo Walk the Earth pubblicato il 20 ottobre 2017 dalla casa discografica Hell & Back. È stato prodotto da Dave Cobb e registrato negli Abbey Road Studios’ di Londra. Anche grazie a quest’ultimo lavoro la band nell’edizione 2018 dei Grammy Awards, è stata nominata e premiata come band “Best Hard Rock/Metal”. Uno dei loro principali punti di forza è da sempre il settore live, le influenze principali del gruppo sono Whitesnake, Deep Purple, Rainbow, Led Zeppelin, Thin Lizzy, UFO e Michael Schenker Group. La band è costituita da Joey Tempest (voce), Mic Michaeli (tastiere), Ian Haugland (batteria), John Levén (basso) e John Norum (chitarra).