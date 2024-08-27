Etna in scena: a Zafferana la rassegna estiva in attesa di Nello Daniele con il tributo a Pino Daniele

Condividi questo articolo?

Pubblico delle grandi occasioni, per tutti gli spettacoli in occasione di questo fine agosto, che premia “Etna in Scena”, la rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea che, anche quest’anno, continua ad emozionare il pubblico, proveniente da tutta la Sicilia e non solo, con spettacoli sold out.

Le performance continuano ad incantare il pubblico, regalando serate indimenticabili sotto il cielo dell’Etna: “una rassegna che sta dando emozioni e grande musica”.

Grande successo a Zafferana Etnea, dove si è esibito Ermal Meta. Il cantautore, sul palco dell’Anfiteatro Falcone e Borsellino, ha portato alcuni dei suoi più grandi successi,infiammando il pubblico. Il nuovo spettacolo, ha segnato il ritorno del cantautore alla dimensione live, in un anno per lui molto importante. Il tour è stato, infatti, anticipato in primavera dall’uscita del nuovo album, che sarà il cuore pulsante della scaletta del concerto.

Atteso l’omaggio a Pino Daniele, previsto per giovedì 29 agosto. “E che ce resta” è un concerto e al tempo stesso un tributo al mitico Pino Daniele, nel quale il fratello Nello Daniele affronta un viaggio che si dipana tra aneddoti e racconti, immagini e canzoni indimenticabili, in uno spettacolo colmo di pure emozioni che rendono il pubblico entusiasta e curioso di conoscere più a fondo la storia artistica dei due fratelli, Pino e Nello Daniele. Sull’onda di questa nuova energia vi sono musicisti che da sempre hanno collaborato con il grande Pino Daniele: oltre a Nello Daniele (voce e chitarra) troviamo sul palco Gigi De Rienzo (basso), Ernesto Vitolo (piano), Marco Zurzolo (fiati) e Claudio Romano (batteria).

La rassegna continua con i prossimi eventi:

26/08 DE CURTIS – LA RESA DEI CONTI

Teatro Falcone Borsellino, ore 21.00 – biglietto di ingresso € 10 | online € 3

27/08 SPETTACOLO PER BAMBINI IN PIAZZA

Piazza San Giuseppe, ore 21.00 – ingresso libero

28/08 GRUPPO TEATRALE PARROCChIA S. PAOLO – FUMO NEGLI OCCHI

Teatro Falcone Borsellino, ore 20.30 – biglietto di ingresso € 3

29/08 NELLO DANIELE – OMAGGIO A PINO DANIELE

Teatro Falcone Borsellino, ore 21.00 – settore numerato € 28,75 | settore non numerato € 23

30/08 SUPER TELEGATTONE DI SORRISI E CANZONI

Teatro Falcone Borsellino, ore 20.30 – botteghino € 13 – prevendita Bella e Alfio D’Agata Zafferana Etnea e Box Office Catania € 10

31/08 SERATA DI BENEFICENZA – MISERICORDIA DI ZAFFERANA E.

Teatro Falcone e Borsellino, ore 20.30 – ingresso libero

31/08 SPETTACOLO MUSICALE

Piazza Cardinale Pappalardo, ore 21.00 – ingresso libero

DAL 29/08 ALL’ 1/9 SAGRA DEL PANE CONDITO – PISANO

SETTEMBRE

1/09 RADIO DELFINO – FREDDIE THE SHOW MUST GO ON

Teatro Falcone Borsellino ore 21.00 – settore numerato € 25 | settore non numerato € 21

2/09 BUIO IN SALA DI CATANIA – AMLETO (OLTrEUOMO)

Teatro Falcone Borsellino ore 21.00 – biglietto di ingresso € 10

5/09 VILLA LETIZIA – VIVERE E CONDIVIDERE LA FORZA DELLA COMUNITÀ

Teatro Falcone Borsellino ore 20.30 – ingresso libero

8/09 SCHOLA CANTORUM ÆTNENSIS – SUONI TRA PIETRE E GINESTRE

Piano dell’Acqua, ore 18.00 – ingresso libero

13/09 PRESENTAZIONE DEL ROMANZO “VIRDIMURA”

Casa Dusmet Fleri, ore 18.00 – ingresso libero

Oltre 50 appuntamenti, per due mesi di spettacoli, da luglio fino a settembre.

È possibile acquistare i biglietti presso i circuiti TicketOne, Box Office, Ciao Ticket, tabaccheria Bella in via Roma a Zafferana.