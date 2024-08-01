“Egadi Estate 2024”: gran finale con Arianna Rimini a “Favignana in Musica”

Condividi questo articolo?

Con il concerto di Arianna Rimini, ieri sera all’ex Stabilimento Florio, si è chiusa la rassegna “Favignana in Musica”, organizzata dall’Associazione “Aegusea” Nuova Vincenzo Bellini con il patrocinio del Comune. L’artista, accompagnata da Fabrizio Parrinello e Piergiorgio Perrella, ha proposto una selezione di brani della black music, ricevendo calorosi applausi e apprezzamenti da parte dei numerosi spettatori presenti.

La manifestazione chiude con un bilancio estremamente positivo. Tutti gli otto concerti in programma hanno registrato grande partecipazione, confermando il successo delle precedenti edizioni e l’interesse del pubblico.

“La rassegna ‘Favignana in Musica’ è diventata ormai un appuntamento imperdibile per la nostra comunità e per i visitatori”, dice il sindaco Francesco Forgione. “La qualità degli artisti e l’entusiasmo del pubblico confermano la validità di questa iniziativa culturale. Voglio ringraziare l’Associazione Aegusea per l’impegno e la dedizione nell’organizzazione dell’evento e tutti coloro che hanno partecipato”.

