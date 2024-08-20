Da mercoledì 4 settembre a domenica 8 settembre fari puntati sull’undicesima edizione di Francavilla è Jazz

Condividi questo articolo?

Ospiti di caratura internazionale presenti in questa edizione del festival

Fervono i preparativi per l’undicesima edizione di Francavilla è Jazz (Francavilla Fontana, provincia di Brindisi), festival sempre più riconosciuto nel circuito nazionale, diretto da Alfredo Iaia e reso possibile grazie all’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana e al contributo degli sponsor privati. Piazza Giovanni XXIII sarà la venue di tutti i cinque concerti programmati per quest’anno, da mercoledì 4 settembre a domenica 8 settembre alle 21:00, a ingresso gratuito come da tradizione.

Il 4 si apriranno le danze con Dino Plasmati & The Untouchable Band Featuring Seamus Blake, una Big Band brillantemente diretta dall’ottimo chitarrista Dino Plasmati che vede la presenza di Blake, sassofonista dal fraseggio vibrante fra i più blasonati in ambito mondiale. Il repertorio sarà incentrato sull’iconica figura di Sammy Nistico, celebre direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore, e su alcuni standard jazz moderni. Si proseguirà il giorno successivo con Roberto Ottaviano “Eternal Love” Quintet, formazione diretta da un veterano del sax soprano e del sax tenore quale Ottaviano, musicista sopraffino dalla profonda sensibilità, accompagnato da un quartetto di assoluto livello composto da Marco Colonna (clarinetto basso), Alexander Hawkins (pianoforte), Giovanni Maier (contrabbasso) e Zeno De Rossi (batteria). Il quintetto diretto dal sassofonista barese presenterà il nuovo disco People, attraverso cui Ottaviano indaga a fondo, intimamente, fra le pieghe più recondite dell’essere umano. Venerdì 6 sarà la volta di Alessandro Lanzoni Trio Featuring Francesco Cafiso, gruppo che vede la presenza di quattro fulgidi talenti del jazz come Alessandro Lanzoni (pianoforte), Matteo Bortone (contrabbasso), Enrico Morello (batteria) e dell’ex enfant prodige Francesco Cafiso (sax alto). Il repertorio sarà improntato su composizioni originali oltre ad alcuni immortali standard appartenenti alla tradizione jazzistica.

Il giorno seguente toccherà a Mino Lanzieri Quartet “Spirit of Four” Featuring Danny Grissett, quartetto di notevole spessore formato da Mino Lanzieri (chitarra), Darryl Hall (contrabbasso), Gene Jackson (batteria) e completato da un big della scena jazzistica statunitense come Danny Grissett (pianoforte). Il concerto sarà incentrato su brani originali di Lanzieri frutto di una commistione che abbraccia la tradizione del jazz ma con un imprinting moderno. In conclusione, sarà Alessandro Quarta Quintet “No Limits” a chiudere l’undicesima edizione di Francavilla è Jazz. Con lui, sul palco, quattro valenti musicisti come Giuseppe Magagnino (pianoforte), Franco Chirivì (chitarra), Michele Colaci (contrabbasso) e Cristian Martina (batteria). Virtuoso del violino, Alessandro Quarta e il suo quintetto intraprenderanno un viaggio immersivo fra jazz, soul, pop, latin jazz e persino musica colta. Anche quest’anno Francavilla è Jazz si (ri)conferma come il fiore all’occhiello dell’estate francavillese. Un vero e proprio gioiello culturale donato ai jazzofili pugliesi e non solo.