Concerti annullati per rischio attentati, i fan di Taylor Swift invadono Vienna e cantano in strada

A Vienna i tre concerti di Taylor Swift in programma l’8, il 9 e il 10 agosto sono stati cancellati all’ultimo minuto per il rischio di attentati, ma i fan – gli swifties – hanno trovato comunque il modo per far sentire il loro amore per la cantante statunitense. ‘Armati’ dei famosi braccialetti dell’amicizia da scambiarsi durante i concerti di Swift, hanno invaso le strade della capitale austriaca e hanno cantato alcune hit della cantante, come ‘I Knew You Were Trouble’ e ‘Long Live’.

“È la nostra terapia di gruppo”, scrivono i ragazzi condividendo i video sui social. Sollevati di essere al sicuro, ma anche dispiaciuti per aver perso un evento musicale tanto atteso, per cui molti di loro avevano affrontano un lungo viaggio.