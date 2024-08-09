Concerti annullati per rischio attentati, i fan di Taylor Swift invadono Vienna e cantano in strada

Redazione
Condividi questo articolo?
          

A Vienna i tre concerti di Taylor Swift in programma l’8, il 9 e il 10 agosto sono stati cancellati all’ultimo minuto per il rischio di attentati, ma i fan – gli swifties – hanno trovato comunque il modo per far sentire il loro amore per la cantante statunitense. ‘Armati’ dei famosi braccialetti dell’amicizia da scambiarsi durante i concerti di Swift, hanno invaso le strade della capitale austriaca e hanno cantato alcune hit della cantante, come ‘I Knew You Were Trouble’ e ‘Long Live’.

“È la nostra terapia di gruppo”, scrivono i ragazzi condividendo i video sui social. Sollevati di essere al sicuro, ma anche dispiaciuti per aver perso un evento musicale tanto atteso, per cui molti di loro avevano affrontano un lungo viaggio.

 


Condividi questo articolo?
          

Potrebbe interessarti

Leave a Comment

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.