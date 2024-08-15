Cinisi, concerto tra le gole

Condividi questo articolo?

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà domenica 18 agosto 2024 alle ore 21,00 l’iniziativa “Concerto tra le gole”. L’appuntamento è al Santuario Madonna del Furi a Cinisi che sorge a 400 metri s.l.m., incastonato nella suggestiva e panoramica vallata del torrente omonimo, le cui prime notizie risalgono al 1616 tratte da un manoscritto redatto da un anonimo monaco benedettino. Dopo la presentazione di P. Antonino Ortoleva, Rettore del Santuario, di Franco Biundo, Presidente BCsicilia Sede di Cinisi e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, si terrà il Concerto di fisarmonica e violino con Pietro Adragna, pluricampione del mondo di fisarmonica e concertistica internazionale e Francesco Nicolosi, violino.

Per informazioni: Tel. 335.8373845 – Email: segreteria@bcsicilia.it – Facebook: BCsicilia.

Pietro Adragna. Fisarmonicista siciliano e concertista a livello internazionale. Inizia lo studio della fisarmonica a sei anni circa con il M° Salvatore Graziano. All’età di dieci anni intraprende lo studio del pianoforte classico presso il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani. Negli stessi anni continua gli studi di fisarmonica presso l’Accademia Musicale “Roberto Fuccelli” di Perugia e segue corsi di perfezionamento in Francia con il M° Frederic Deschamps. Approfondisce i suoi studi musicali dedicandosi altresì alla composizione e alla direzione d’orchestra. Decide di frequentare il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze dove nel 2010, con la preziosa guida del M° Ivano Battiston, consegue il diploma in fisarmonica con il massimo dei voti. Nel 2015 si diploma in pianoforte sotto la guida del M° Yang Su Cin. Durante il suo soggiorno a Firenze si appassiona sempre più alla Direzione d’Orchestra studiando ed approfondendo quest’ultima con il M° Alessandro Pinzauti. Nel 2017, sotto la guida del M° Carmelo Caruso, consegue il diploma in Direzione d’Orchestra presso il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo. Il suo lavoro è caratterizzato principalmente da trascrizioni per sola fisarmonica, anche di arie d’opera nate per grande orchestra. Adragna ha partecipato ai più prestigiosi concorsi dedicati alla fisarmonica, risultando vincitore del Concorso Internazionale di Klingenthal (Germania) e del Primus Ikaalinen Accordion Competition (Finlandia). Nel 2009, risulta vincitore assoluto del Trofeo Mondiale della Fisarmonica CMA (categoria “Senior Virtuoso”), tenutosi ad Albufeira in Portogallo e replica lo straordinario successo alla Coppa Mondiale della Fisarmonica CIA del 2011, svoltasi in Cina, dove è risultato vincitore assoluto della categoria “Virtuoso Entertainment Music” e della categoria “Digital Accordion”. Quello stesso anno vince anche il 5º Festival Internazionale della Fisarmonica Digitale a Roma. Si è esibito in Europa, Stati Uniti, Asia ed Africa calcando palchi prestigiosi e, in Italia, al Teatro Massimo di Palermo, Teatro greco di Taormina, Teatro greco di Segesta, Teatro del Mediterraneo di Napoli e Teatro Puccini di Firenze vantando, inoltre, collaborazioni RAI. Docente di fisarmonica presso la scuola secondaria di I grado “L. Pirandello” di Mazara del Vallo. Dal 2016 è Direttore artistico del World Accordion Festival, Festival Mondiale della Fisarmonica da lui ideato e realizzato in Sicilia. Dal 2017 al 2021 è stato Direttore stabile dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Liceo Musicale “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo. Attualmente è docente di Fisarmonica – corso di base – presso il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani. Dal 2016 è Direttore artistico del World Accordion Festival, Festival Mondiale della Fisarmonica da lui ideato e realizzato in Sicilia.

Francesco Nicolosi. Passione e amore è il binomio che ha reso Francesco Nicolosi in pochissimo tempo uno dei violinisti più amati sia a livello nazionale che internazionale. Grazie alla partecipazione all’edizione 2013 della trasmissione televisiva di Italia’s got talent, Francesco ha portato questi valori in tutte le case degli italiani, raccontando, attraverso la musica le esperienze della sua vita arrivando ad un soffio della vittoria classificandosi al secondo posto del programma. Grazie alla nonna che gli regalò a soli 6 anni il suo primo violino, la sua esperienza professionale ed artistica è stata caratterizzata da un crescendo di esperienze e di emozioni che gli hanno fatto guadagnare numerose standing-ovation non solo nei palchi dei teatri più prestigiosi, ma anche in programmi televisivi come Domenica live condotto da Barbara D’Urso. Dopo aver collaborato con alcune delle orchestre più importanti sul territorio come l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio V. Bellini di Palermo e l’orchestra del Teatro Massimo di Palermo, è stato il solista dell’Orchestra Made in Sicily che ha venduto più di 150.000 copie. All’attività concertistica affianca un’intensa attività didattica insegnando violino presso la scuola media ad indirizzo musicale di Villarosa in provincia di Enna.