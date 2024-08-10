Caldo africano, oggi 9 città da bollino rosso: domani salgono a 14 per afa record

Condividi questo articolo?

Italia nella morsa dell’afa sia oggi che domani, sarà un weekend rovente

Il caldo e l’afa stringono ancora la loro morsa sull’Italia, dove si prospetta un weekend rovente. Allerta massima e bollino rosso oggi sabato 10 agosto in 9 città tra le 27 monitorate dal bollettino del ministero della Salute. Fiammata, quindi, per la giornata di domani 11 agosto, quando le città interessate dal massimo livello di calore saliranno a 14.

Oggi 9 città da bollino rosso

Interessate dal bollino rosso sono oggi Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Roma, Firenze e Rieti. Bollino arancione oggi in 11 città (Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo). In giallo gli altri capoluoghi.

Domenica di fuoco, massima allerta in 14 città

Domenica di fuoco domani 11 agosto quando l’allerta sarà massima a Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Verona e Viterbo. Solo 3 capoluoghi (Cagliari, Catania e Pescara) si fermeranno al livello di rischio 1, bollino giallo. In arancione (allerta 2) tutte le altre città.

Weekend rovente con Caronte

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma l’ulteriore espansione dell’alta pressione con valori 12°C più alti della media tra Francia e Germania, oltre +8°C in Italia: la cupola anticiclonica si espanderà fino alla Danimarca entro lunedì 12 agosto.

Le temperature minime aumenteranno ancora di più tra domenica e lunedì con picchi di 27-29°C non esclusi a Genova, Savona, La Spezia, Massa e Messina; ancora oltre i 25°C di minima da Trieste in giù, da Gorizia a Palermo passando per Napoli, Pisa e Rimini. Insomma saranno proprio le minime quasi ‘supertropicali’ a causare il weekend più caldo del 2024.

Anche le massime comunque, ovviamente, saranno nordafricane, vicine ai 40°C da nord a sud, disturbate pochissimo dai locali temporali pomeridiani previsti sui rilievi alpini ed appenninici: gli ombrelli saranno aperti nelle ore più calde per ripararsi dal sole cocente, ma tra Basilicata e Calabria sono previsti anche dei temporali a tratti forti nel pomeriggio.

Nel weekend anche questi temporali di calore pomeridiani svaniranno e troveremo solo il dominio ‘assoluto’ ed ‘assolato’ dell’Anticiclone Africano Caronte su tutta l’Italia.