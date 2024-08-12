Brindisi Performing Arts (BPA): dal 21 agosto torna il festival itinerante nella provincia di Brindisi

Condividi questo articolo?

Giunto alla V edizione, il Brindisi Performing Arts (BPA), tornerà in Puglia, dal 21 agosto al 17 novembre, nei comuni di Brindisi, Carovigno, Mesagne, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna e San Pietro e presso la Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) di Carovigno e la Casa Circondariale di Brindisi, con un intenso programma di spettacoli di musica, danza, teatro a cura di VOŁOSI, Massimiliano Loizzi, Chromophobia, Nava, Gianluigi Cosi, Raffaello Corti, Compagnia Teste di Legno, Stopgap Dance Company, Il Posto Vertical Dance Company, Fabula Saltica e AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica.

Organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica (Premio della Critica 2023), il festival itinerante nella provincia di Brindisi che porta all’attenzione del grande pubblico tematiche di rilevanza sociale e culturale attraverso le arti performative con il fine di abbattere pregiudizi e di favorire l’integrazione sociale, anche per quest’anno si svolgerà in due momenti distinti. Tra agosto e settembre con la Summer Edition e una programmazione di eventi destinati al grande pubblico e con sezioni rivolti a target specifici: BPA KIDS per i bimbi ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Perrino di Brindisi e BPA INDOOR, con spettacoli dedicati ai detenuti in custodia presso la Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) di Carovigno e ai detenuti della Casa Circondariale di Brindisi per favorire l’incontro con le loro famiglie grazie alle attività indoor di teatro. A ottobre il BPA proseguirà con l’Autumn Edition presentando attività multidisciplinari e spettacoli al debutto nazionale, che vedranno in scena artisti con disabilità e i detenuti insieme ai danzatori professionisti della AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica.

L’inaugurazione del Brindisi Performing Arts (BPA) Summer Edition è prevista il 21 agosto alle ore 21:00, in Piazza Orsini del Balzo a Mesagne, con il concerto gratuito rock, punk, jazz dei VOŁOSI. Con oltre 900 concerti in tutto il mondo, la band si è formata nel mezzo delle montagne di Beskidy in Polonia, dopo un incontro inaspettato tra suonatori di radici locali e artisti moderni della Slesia. La curiosità ha portato VOŁOSI a sessioni di improvvisazione selvaggia. La diversità ha forgiato il loro stile, che spazia dalla bellezza delle melodie struggenti alla follia frenetica.

Massimiliano Loizzi, autore, comico, volto del Terzo Segreto di Satira, sarà in scena il 23 agosto alle ore 21:00 in Piazza Castello di San Pancrazio Salentino, con Il Tour Buonista, un monologo di satira su razzismo, omofobia e dis-parità di genere. Un comedy show di “propaganda satirica” che prova, attraverso la satira e il politicamente “scorretto”, a dimostrare che un altro mondo è ancora possibile. Il Tour Buonista è una storia composta da tante storie che raccontano l’orrore quotidiano e che si interrogano su dove vogliamo andare e cosa vogliamo essere. Tutto ha inizio il giorno delle elezioni del settembre 2022, in una cabina elettorale, quando il protagonista viene assalito da un’enorme crisi che lo porterà addirittura in questura. Una vicenda personale per raccontare l’ultimo ventennio di storia d’Italia: la confessione di un uomo disperato, che potrebbe essere ognuno di noi.

Sempre Massimiliano Loizzi presenterà il 24 agosto alle ore 21:00 al Castello Dentice di Frasso di Carovigno (BR) lo spettacolo Fabulae: raccontando la storia delle favole, con la sua evoluzione nei secoli, ci descrive il cambiamento della condizione della donna nel tempo. Dalle primissime forme di narrazione orale alle raccolte scritte di Basile e Perrault, fino alle più moderne favole dei fratelli Grimm, Andersen e infine Walt Disney che ha cristallizzato la sua versione delle storie, molto diversa da quelle delle origini, Fabulae svelerà quanto spaventosamente poco sappiamo dell’universo delle fiabe e ci racconterà i terribili segreti dietro l’origine del mito: storie fatte di violenza, sesso, tradimenti e sgozzamenti dove la donna è sempre e solo assassina, traditrice, moglie, serva o schiava.

A Portoguaceto Agribeach di Carovigno (BR) il 25 agosto alle ore 17:30, Chromophobia, gruppo musicale elettronico pugliese, nato nel 2018 da David Seta e Nuck presenterà il nuovo album THE NEW WORLD. Il loro sound distintivo è una fusione di generi come classica, urban, rock, afro-music, funk e house e dance che hanno un solo filo conduttore: l’ Elettronica. A seguire, la cantante e performer persiana Nava, una delle protagoniste di X Factor 2021, si esibirà in un concerto in cui le sonorità hanno il potere di annullare il tempo e lo spazio, mescolando elementi sonori sintetizzati e modulati della musica elettronica, con vocalità sperimentali e suoni mediorientali che evocano dimensioni oniriche e stupefacenti.

Il 27 agosto, si svolgerà un evento speciale, alle ore 14:00 e alle 15:30, dedicato alle nuove generazioni, presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Perrino di Brindisi, con lo spettacolo di musica e Kamishibai Hanno vinto i bambini di Gianluigi Cosi e la collaborazione di Chiara Sergio. Un viaggio che con voce e chitarra racconta le filastrocche contenute nei libri di fiabe scritti dal cantautore Gianluigi Cosi, insieme a Betta Caretta, Camilla Clorofilla e Jole Girasole per arrivare all’ultimo libro Hanno vinto i bambini. Attraverso gli indovinelli contenuti nelle canzoni l’artista interagisce con i bambini chiedendo le giuste risposte a domande su tematiche importanti come il rispetto del mare e dell’ambiente, il valore dell’amicizia, l’importanza delle api e il valore della diversità. Le storie cantate saranno contemporaneamente rappresentate con il Kamishibai, una forma di narrazione attraverso la rappresentazione delle storie con la carta che ha avuto origine nei templi buddisti nel Giappone del XII secolo. Seguirà un laboratorio dove i bambini e le bambine creeranno la mongolfiera della speranza che narra la storia di una bambina dal nome Piera che affronterà il viaggio musicale con tutti i bimbi presenti.

Tra i giovani comici di magia più seguiti sui social ospiti di trasmissioni televisive come I soliti ignoti e la famosa trasmissione LOL che invita i migliori comici italiani, Raffaello Corti, in arte Faccestamagia, presenterà il 28 agosto alle ore 15:00 presso la Rems di Carovigno (BR), Uno spettacolo che mi vedrei, una performance surreale di magia comica. Corti incarna il ruolo dissacrante dell’anti-prestigiatore: appare impacciato, estraniato e comico, coinvolgendo il pubblico con le sue gag e le sue battute. Sotto l’apparenza però si cela un vero mago e così si giunge al ribaltamento della narrazione. Ed ecco che la magia emerge, stupisce ed emoziona. La sera del 28 agosto Raffaello Corti replicherà con lo stesso spettacolo alle ore 21:00 presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno.

Il Brindisi Performing Arts (BPA) Summer Edition si concluderà il 12 settembre alle ore 10:00 presso la Casa Circondariale di Brindisi con lo spettacolo di teatro di figura, Hensel e Gretel, a cura della Compagnia Teste di Legno. Con i burattini di Attilio Monti, gli oggetti scenografici di Carolina Bocchi Monti e le scenografie a cura di Roberta Lisi e Carolina Bocchi Monti, questa storia insegna molte lezioni ai bambini. Ma la lezione più importante di tutte è non fidarsi degli estranei, anche se ci trattano bene. La strega si comporta come una vecchia signora molto gentile. Lei promette cibo delizioso e letti morbidi – ecco perché Hansel e Gretel entrano in casa sua. Insegna anche la lezione che le cose che sembrano molto buone possono essere cattive. Questa è la verità sulla casa di marzapane. A due bambini affamati, una casa fatta di pan di zenzero e caramelle può sembrare un pezzo di paradiso, ma entrare nella casa di marzapane quasi gli costa la vita.

Brindisi Performing Arts (BPA), con la direzione artistica del coreografo Vito Alfarano, è organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Brindisi, Comune di Carovigno, Comune di Mesagne, Comune di San Pancrazio Salentino, Comune di Torre Santa Susanna e Comune di San Pietro, Garante delle Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, Garante dei Diritti del Minore del Consiglio Regionale della Puglia. In collaborazione con il Ministero della Giustizia e la Casa Circondariale di Brindisi. Media partner Ciccio Riccio.