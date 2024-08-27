“BLU SICILIA”: Società Operaia di Mutuo Soccorso, Modica “Il mare nell’arte”

Condividi questo articolo?

Nuovo e doppio appuntamento con l’arte visiva e l’enogastronomica d’eccellenza per un nuovo capitolo che parla della cultura siciliana a trecentosessanta gradi. Il 15 settembre Sikarte propone un evento collaterale – Gusto in mostra – legato alla collettiva Blu Sicilia. Il mare nell’arte isolana dal Novecento alla Contemporaneità. Sarà, infatti, possibile visitare – previa prenotazione (obbligatoria) – il percorso espositivo e poi partecipare a un’esperienza di gusto firmata da importati chef del territorio che, partendo dalla suggestione di una o più opere, creano un piatto ad hoc cui verrà associato anche un vino. L’idea è di raccontare la Sicilia attraverso tutti e cinque i sensi così da rendere ancora più immersivo l’approccio alla conoscenza del suo mare e della sua storia.

Cinque chef – Francesca Barone, Gabriele Camiolo, Accursio Craparo, Claudio Ruta, Lorenzo Ruta – e cinque diversi abbinamenti di vino tutti pensati per arricchire la visita alla mostra BLU SICILIA. Il mare nell’arte isolana dal Novecento alla Contemporaneità. Ogni creazione gastronomica sarà accompagnata da una selezione di vini di Cantine Pellegrino, accuratamente selezionati dal sommelier Giorgio Solarino. Durante la serata sarà possibile conoscere e assaporare i piatti creati appositamente per la mostra che, di fatto, li ha ispirati. Il filo comune tra il progetto d’arte visiva e l’evento collaterale legato all’arte gastronomica sono i racconti di Sicilia e della sua cultura che passa attraverso il territorio, la conoscenza del passato e del presente e la proiezione al futuro. Dal piatto “Come mare nel mare” (piatto freddo simile a una sorta di involtino vietnamita con pesce crudo e spezie) di Francesca Barone a “Riserva marina” (base di crostacei ed alghe) di Gabriele Camiolo; dal “Dipinto di Blu” (calamaretti ripieni arrosto con crema di ricotta, alghe e zafferano) di Accursio Craparo a “Gente delle acque”, (pane inzuppato in acqua di mare, pesce salato e verdure) di Claudio Ruta e, infine, a “Macchia mediterranea” (base di mandorla, pesci crudi e insalata di erbe e alghe) di Lorenzo Ruta. Ogni Chef realizzerà, inoltre, un dolce sempre ispirato alla mostra che verrà svelato nel corso della serata del 15 settembre.

I partecipanti, nell’ambito della degustazione, saranno accompagnati con una dettagliata visita guidata alla mostra BLU SICILIA, all’interno della Società Operaia di Mutuo Soccorso per scoprire 53 artisti e più di 60 opere, tra dipinti, fotografie, installazioni e sculture, attraverso diverse tematiche, che raccontano il mare siciliano dal primo Novecento ad oggi.

Il progetto espositivo è articolato in due sezioni scientifiche e tematiche: la prima a cura di Giuliana Fiori copre l’arco temporale fino alla prima metà del Novecento; la seconda a cura di Chiara Canali si focalizza sulla seconda metà del Novecento fino alla contemporaneità. Un percorso espositivo dunque in grado di offrire un ampio panorama sul tema del mare siciliano, nelle sue varie sfaccettature sia culturali che sociali. Molteplici sono i temi che s’intrecciano nel percorso espositivo, perché diversi sono gli aspetti che gli artisti scelti hanno interpretato e denunciato nelle loro indagini artistiche: la bellezza e la poesia dei luoghi, la storia e il mito, la luce e i colori, la tradizione, i pescatori e i naviganti, le problematiche sociali e ambientali. Una selezione di opere di artisti non solo siciliani, mostrerà come il mare di Sicilia, universalmente riconosciuto come elemento di bellezza identitaria dell’isola, possa aver ispirato tanti artisti, sin dai primi decenni del Novecento, e continua a farlo tutt’oggi toccando anche tematiche di forte impatto sociale e ambientale.

«Come ogni anno, ci piace organizzare degli eventi collateriali a supporto della mostra che proponiamo, afferma la presidente dell’associazione culturale siciliana Sikarte, Graziana Papale. Tra gli intenti di Sikarte vi è la voglia di far conoscere le bellezze e l’identità della Sicilia che, secondo noi, passano attraverso tutti e cinque i sensi, ragion per cui per la mostra Blu Sicilia. Il mare nell’arte isolana dal Novecento alla Contemporaneità abbiamo deciso di lanciare questo format che ci vede lavorare insieme ad autorevoli chef del territorio. Può sembrare banale, ma il connubio bello – buono è molto forte in Sicilia perché, non solo abbiamo un patrimonio culturale e naturale straordinario, ma anche la cucina da noi ha una tradizione e una storia importante. Blu Sicilia parte dal mare e lo racconta come identità di chi nell’isola nasce, ma anche come presenza coinvolgente di chi la Sicilia la vive per lunghi o brevi periodi. Sikarte ha prodotto questa mostra con l’intento di narrare, attraverso un percorso tematico e scientifico di opere di 53 artisti come il mare di Sicilia, possa aver ispirato la ricerca artistica sin dai primi decenni del Novecento e continua a farlo tutt’oggi.»

Sikarte

L’Associazione culturale SIKARTE, ente senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità culturali attraverso la promozione e la realizzazione di eventi nell’area delle arti visive, musicali, letterarie e teatrali. Diffonde l’arte nel mondo giovanile e non, con l’espletamento di attività didattiche da realizzare contestualmente a mostre ed eventi culturali quali laboratori, visite guidate e simili; amplia la conoscenza della cultura artistica in genere, attraverso internet e contatti fra persone, enti ed associazioni, incentivando le attività di artisti emergenti e professionisti.

Scheda evento collaterale

Titolo Gusto in mostra

a cura di Francesca Barone, Gabriele Camiolo, Accursio Craparo,

Claudio Ruta, Lorenzo Ruta, Giorgio Solarino.

Sede Società Operaia di Mutuo Soccorso

Corso Umberto I 157, 97015 Modica (RG)

Data e orario 15 settembre 2024, ore 19.00

Biglietti € 55,00 + prenotazione obbligatoria

Informazioni SIKARTE – www.sikarte.it

sikarte.associazione@gmail.com

+39 334 199 9072