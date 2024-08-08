Al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina il festival diffuso Terra D’Amuri Music Fest di Roberto Vecchioni

Condividi questo articolo?

Il 12 agosto, al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina (Pa), il festival diffuso Terra D’Amuri Music Fest ospiterà l’atteso concerto “Tra il silenzio e il tuono” di Roberto Vecchioni, che sarà accompagnato dalla “band storica” costituita da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). Info biglietti su Ticketone e Tickettando.

“Tra il silenzio e il tuono Tour” prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario, in libreria dal 27 febbraio, in vetta nella classifica della narrativa italiana. Lo spettacolo, prodotto da DM Produzioni, nella prima parte è dedicato ai brani dell’ultimo album “L’Infinito” per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine.

«Tra il silenzio e il tuono Tour è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. Il silenzio appartiene all’immaginazione, allo spirito, all’anima, mentre il tuono invece appartiene a quello che ho fatto e mi è stato fatto, cioè alla vita, che pulsa molto: l’unico modo per acquietarla è rivolgersi alla spirito – spiega Vecchioni – tutta la prima parte dello spettacolo è giocata sull’ultimo disco e sui personaggi che hanno battuto il destino, hanno combattuto il male, hanno amato la vita, gli altri e se stessi.

Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. La seconda parte dello spettacolo, invece, è una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima, che mostrano come si è arrivati al concetto di infinito attraverso pensieri particolari sull’amore, sul sogno, sull’esistenza, sul dolore, sulla gioia, sulla felicità… e come poi tutte queste piccole cose si siano ricomposte in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo».

“Il Festival nasce da un’idea della Scarlatti Management e promosso dalla Regione Sicilia – Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo, abbiamo deciso di dedicarci ad un pubblico di non soli giovani, ma più ampio, raccontando attraverso la scelta di cantautori di grande pregio il ricco panorama della canzone d’autore, mescolando le carte con innesti di narrazioni, musica classica ed a volte rap – spiega la direzione artistica – Focus del Festival sarà dare risalto alla Sicilia, sotto più punti di vista, dalla sua tradizione di musica popolare con un omaggio a Rosa Balistreri, ai suoi grandi cantautori come Franco Battiato e valorizzando il nuovo cantautorato emergente, creando connessioni e contaminazione con nomi di rilievo nazionale come Ron, Roberto Vecchioni, Antonella Ruggiero e Fabio Concato, artisti di grande valore tutti legati alla nostra Isola”

Il Festival proseguirà con Antonella Ruggiero (9 settembre, Terrasini, ingresso gratuito) e Fabio Concato (26 ottobre, Palermo, clicca qui per info biglietti)) e con due omaggi alla Sicilia, alla tradizione dei canti popolari, voce genuina di un popolo, portatrice unica di tradizioni, memoria ed identità̀: a Franco Battiato (18 ottobre, Teatro Golden, Palermo, con “Stranizza d’Amuri” – concerto evento omaggio a Battiato con Mario Incudine, Luca Madonia, Giovanni Caccamo, presenta Red Ronnie – Orchestra Mediterranea e a Rosa Balistreri con il concerto omaggio “Rosa d’Amuri” (27 ottobre – Teatro Golden, Palermo, a pagamento). Spazio anche ai cantautori siciliani con il concerto “Terra Mia” con Anna Castiglia, Davide Shorty e Jonny Marsiglia che si terrà il 17 ottobre al Teatro AppArte di Palermo (ingresso a pagamento).