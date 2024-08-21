A Gangi l’esibizione delle 8 fra le migliori Tribute Band siciliane

Condividi questo articolo?

A Gangi dal 22 al 25 agosto, nell’ambito della manifestazioni estive programmate dall’amministrazione comunale, al via il primo Cover Fest con l’esibizione delle 8 delle migliori Tribute Band siciliane che faranno rivivere al pubblico i grandi miti della musica italiana e internazionale dai Pooh, agli U2 e ancora Venditti, Negramaro, Zucchero, Rino Gaetano, Renato Zero ed Eros Ramazzotti.

Si parte giovedì 22 agosto alle ore 21.30 con il gruppo “Mediterraneo” che ci farà rivivere la storia dei Pooh e dalle ore 23 gli “Exit” trasporteranno il pubblico sulle indimenticabili note degli U2 proponendo tutte le più belle canzoni dello storico gruppo.

Il 23 agosto sarà il turno, alle 21.30, degli “Alta Marea” con le canzoni di Antonello Venditti e alle 23 “Notte Negramaro” con i successi dei Negramaro.

Sabato 24 Agosto, alle 21.30, “Zeta Live” porterà sul palco il meglio di Zucchero Fornaciari e alle 23.30 “Rino Show” farà rivivere i successi indimenticabili di Rino Gaetano.

Il primo Cover Fest chiuderà in bellezza domenica 25 Agosto con, alle 21.30, “MaxZeroBand” che presenterà canzoni e musiche di Renato Zero e alle 23.30 il gruppo “Noi Eros” con i grandi successi di Eros Ramazzotti.

Tutti gli spettacoli si terranno in Piazza del Popolo alle 21.30 e in Piazzetta Zoppo di Gangi alle 23. Gli eventi sono organizzati dal comune di Gangi con la collaborazione di Drink House Pub e il patrocinio della Città Metropolitana ed Enel.