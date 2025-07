Tre Fontane, prende il via il cartellone “Insonnia salotto Culturale”. Primo appuntamento il 10 luglio con Greg & the Five Freshman

Condividi questo articolo?

A Campobello di Mazara in provincia di Trapani, nella frazione balneare di Tre Fontane, è già iniziato il conto alla rovescia per l’esordio del cartellone di spettacoli di “Insonnia Salotto Culturale”, di Antonella e Claudio Lanfranca.

Il nuovo spazio culturale di aggregazione, condivisione e confronto, è stato ideato per ampliare la partecipazione della comunità e aprirsi come ‘luogo’ vivo alla cittadinanza, al pubblico di turisti e ai giovani in modo particolare, per una promozione culturale a trecentosessanta gradi.

Uno spazio polifunzionale dove nei mesi di luglio e agosto si terrà una stagione teatrale che comprende anche musica e cabaret.

Il direttore artistico è Piero Indelicato che, nel territorio in cui è nato e cresciuto, ha segnato i suoi esordi professionali.

Gli eventi prenderanno il via il 10 luglio e si concluderanno il 28 agosto, tutti con inizio alle ore 21:30.

In primo appuntamento in calendario è con Greg & the Five Freshman, un tributo ai grandi crooners come Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole e Andy Williams in una versione rivista dall’artista che ha anche personalizzato dei testi di pezzi famosi dando una sua versione dei grandi classici.

Greg, pseudonimo di Claudio Gregori, è un attore, comico, cantante, musicista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e fumettista italiano.

Unitamente a Pasquale Petrolo, noto al grande pubblico come Lillo, fa parte del duo comico Lillo & Greg.

Personaggio di spicco nel mondo dello spettacolo italiano, eclettico ed istrionico, è l’autore della sigla di due edizioni de “Le Iene” e del testo della sigla del programma di Renzo Arbore “Speciale per me, ovvero meno siamo, meglio stiamo”.

Lo show, in stile Las Vegas, ricalcando le modalità del “Rat Pack” di Frank Sinatra alternando brani swing a sketches che rendono lo spettacolo unico.

Lo staff è così composto da Greg voce, Massimo Pirone leader, arrangiamenti e trombone, Stefano Rossi sax, Muzio Marcellini piano-tastiere, Alessandro Patti contrabasso e Mauro Salvatore batteria.

Per informazioni e i biglietti chiamare ai numeri: 3755172759 – 3381326209 – 3345603865.

