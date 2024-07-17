Tour siciliano di GIGI FINZIO: si parte al Teatro di Verdura di Palermo, poi Catania e Milazzo

Condividi questo articolo?

Più di 40 dischi, milioni di copie vendute, 3 partecipazioni al Festival di Sanremo, centinaia di concerti e sold out: GIGI FINIZIO farà tappa in Sicilia a Palermo con una doppia data, poi Catania e Milazzo (Me). La scaletta del “Storie – live tour 2024” proporrà alcune dei suoi celebri brani come Amore amaro, E poi, Aria di neve, Chiss, Buona luna, Adesso e gli inediti contenuti nei suoi ultimi album . Ecco le quattro date (organizzazione Arena Eventi):

19 e 20 luglio – Teatro di Verdura – Palermo

23 luglio – Villa Bellini – Catania

Pubblicità

25 luglio – Castello di Milazzo – Milazzo (Me)

Il cantautore italiano Gigi Finizio nasce a Napoli nel 1965. All’età di 9 anni consegue il primo esame alla SIAE a Roma come autore e inizia sin da subito a scrivere canzoni di successo per tanti artisti importanti napoletani. Registra il suo primo album all’età di 9 anni riscuotendo tanto successo in Campania. Nel 1980 registra un’album di sue canzoni intitolato “Innamorati” entrando nelle case di tutti gli italiani e vendendo tantissimi album. L’anno successivo pubblica un album intitolato “ODIO” posizionandosi nei primi posti di tutte le classifiche discografiche italiane vendendo centinaia di migliaia di copie e ricevendo tantissimi riconoscimenti dagli addetti ai lavori e discografici italiani. Dagli anni 80 fino alla metà degli anni 90, Gigi Finizio incide con la sua discografica più di 20 album. Nel 1995 riceve il primo invito dal Festival di Sanremo e partecipa a Sanremo giovani nella sezione cantautori con un brano intitolato “Scacco Matto” aggiudicandosi il primo posto, nello stesso anno partecipa al festival di Sanremo giovani con “Lo specchio dei pensieri” vincendo il terzo posto. L’anno successivo salirà ancora sul palcoscenico del’Ariston questa volta tra i big con una sua canzone intitolata “Solo lei”. Nel percorso di Gigi Finizio non sono mancati dei grandi duetti: si ritrova infatti sul palcoscenico insieme a Giorgia con un brano napoletano intitolato “Io te vurria vasà”. Ha condiviso il palcoscenico poi a Lampedusa con il suo caro amico Claudio Baglioni cantando con lui un suo capolavoro “Avrai”. Un altro incontro importante è stato quello con Lucio Dalla cantando un brano intitolato “Napule”. Nel 2006 Gigi ritorna al Festival di Sanremo portando con sé una classe intera di una scuola media di Scampia e cantando “Musica e Speranza”, accendendo un riflettore su di una iniziativa ed un grande progetto per il sociale patrocinato Rai. Nel 2023 inizia il suo diciassettesimo tour “Ora per Ora Live Tour” il quale registrerà il tutto esaurito tra Roma, Milano, Torino, Palermo, Catania, Bologna, Bari, Napoli e tante altre città. A luglio nella prestigiosa Reggia di Portici allestita in occasione del suo concerto registrerà un’altro sold out con oltre 6000 paganti. Seguiranno poi il Belvedere di San Leucio, Arena del Soccorso di Forio d’Ischia e il Palapartenope di Napoli ancora una volta sold out. A luglio 2023 esce “Perché tu sei” singolo il quale è anche colonna sonora di “Una Mamma all’improvviso” di Claudio Forza. Ad agosto e settembre escono due remix di “Voglio Sapè” e “Notte senza Luna” molto virali sui social entrando nuovamente in classifica FIMI, Spotify, YouTube e GFK registrando milioni di ascolti. Gigi Finizio nel suo percorso ha inciso più di 40 album e attualmente le sue canzoni sono le storie di tutti coloro che assistono in migliaia ad ogni suo concerto. Nella primavera del 2024 Gigi FIinizio incide un brano dal titolo “Fragili ma liberi” il quale è colonna principale di “FRAGILI”: film di produzione Mediaset trasmesso in prima serata su Canale 5. Nel 2024 riparte con il tour: “STORIE”. L’artista in questo nuovo tour canterà brani che hanno fatto parte della sua grande carriera, scelti con accuratezza da ogni suo album realizzato fino ad oggi.

Condividi questo articolo?