Palermo, DAVIDE ENIA per il secondo appuntamento di FrancOpen all’Averna Spazio Open

Palermo aveva bisogno di una rassegna come FrancOpen: non è ancora tempo di bilanci, non siamo neanche a metà del guado, ma vedere riempire l’Averna Spazio Open in ogni ordine di posto al 1o appuntamento di un nuovo progetto, ci suggerisce che abbiamo colto nel segno! Dichiara Giuseppe Provinzano, direttore della rassegna

Dopo il sold out del primo appuntamento con Rezza\Mastrella, Franco Open all’Averna Spazio Open, ritorna mercoledì 24 luglio con uno degli autori-attori più significativi del teatro di narrazione: Davide Enia, con Italia Brasile 3 a 2. Il ritorno, – di e con Davide Enia, con le musiche in scena di Giulio Barocchieri e Fabio Finocchio. A quarant’anni da quella partita epica allo stadio Sarrià di Barcellona, durante il Mondiale di calcio del 1982, e a venti dal suo spettacolo ormai storico, Italia-Brasile 3 a 2, torna a evocare la gioia di quella vittoria.

Per l’occasione Enia torna a confrontarsi con il testo originale, riproponendolo in una nuova versione: il mondo è cambiato, diverse sono le urgenze, i vuoti urlano più dei pieni, si profila un conflitto sociale durissimo, la pandemia e il lockdown hanno rimesso in discussione il teatro, la sua urgenza, il suo fine. Italia-Brasile 3 a 2 opera su un doppio binario: la coscienza collettiva e la coscienza intima. La partita della Nazionale contro il Brasile diventa uno strumento liberatorio, il suo ricordo è intriso di gioia. Ma c’è anche qualcosa che appartiene a una dimensione più profonda, legata a doppio filo con l’essenza del teatro stesso: il rapporto tra i vivi e morti. La presenza degli assenti continua a vibrare da questa parte della vita, e i tanti protagonisti di questo testo oggi non ci sono più: è morto Pablito Rossi, è morto Enzo Bearzot, è morto Sócrates, è morto Valdir Peres, è morto lo zio Beppe. «Eppure i loro occhi – commenta Enia – le loro voci, le loro gesta continuano a ripresentarsi come presenze vive, scena dopo scena, parola dopo parola, gol dopo gol, schiudendo le porte dell’inesprimibile, invitando ad abbandonarci al mistero, permettendoci di scorgere ciò che brilla nel buio e non fa male».

CALENDARIO SPETTACOLI

Orario inizio spettacoli 21:30

20 luglio

PITECUS

Antonio Rezza\Flavia Mastrella

24 luglio

ITALIA BRASILE 3 A 2. IL RITORNO

Davide Enia

31 luglio

GOLA

Valerio Aprea – Mattia Torre

