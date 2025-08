Loredana Scalia al Lido Polifemo di Catania domani con nuovo show “Io sono lei”

Condividi questo articolo?

L’attrice e cabarettista siciliana porta in scena il suo nuovo spettacolo scritto da Daniele Vespertino

Chi è Loredana Scalia? Certo, c’è il personaggio pubblico che fa ridere dai palchi dei teatri e dagli schermi della tv tutta la Sicilia. E poi? A luci spente, di chi stiamo parlando?

Da questo pensiero semplice si allarga l’idea di “Io sono lei”, lo spettacolo, scritto da Daniele Vespertino, che l’attrice comica porterà il 6 luglio alle 21 al lido Polifemo di Catania in viale Kennedy 59.

Viviamo un’epoca dove apparire per ciò che in realtà non siamo è diventata routine. Lo facciamo per piacere agli altri. Lo facciamo per cercare di non essere criticati. A volte, invece, lo facciamo proprio per l’esatto contrario: attirare l’attenzione e la critica che ci trasformano in fenomeni “da circo”, regalandoci quella notorietà che dura il tempo di un gioco d’artificio.

Loredana Scalia lo ha capito e in questo spettacolo ha deciso di svelarci chi è veramente. Dietro l’artista che sale sul palco c’è una donna che fa fronte a tutti i cambiamenti che giornalmente viviamo. Tra monologhi e personaggi la “rossa catanese” ci farà riflettere su quanto è complicato, ma allo stesso tempo stimolante e divertente, adattarsi ai tempi moderni.

