Le Palme Beach Club di Catania ospita una delle semifinali di “Pizza Bit Competition”

Condividi questo articolo?

Un appuntamento unico, che vedrà protagonista uno dei simboli italiani più famosi nel mondo, con momenti di allegria e di forte partecipazione all’insegna del gusto.

Il lido “Le Palme Beach Club” di Catania il 9 luglio, dalle 14.30 alle 19.00, ospiterà una delle semifinali della terza edizione di Pizza Bit Competition, la gara per i pizzaioli professionisti ideata da Molino Dallagiovanna in collaborazione col Gambero Rosso.

Per la tappa etnea a contendersi il pass per l’ambito titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo, saranno nove grandi pizzaioli provenienti dalle 3 selezioni regionali del Sud Italia (Rodolfo Caldarazzo della pizzeria “Vizio” di Melpignano -Ivan Correnti de “Il Principà pizzeria” di Enna- Vincenzo Marco Della Rocca della pizzeria “I Borboni” di Pontecagnano – Ruggiero Francavilla della pizzeria “Panificio Francavilla” di Barletta – Gianfilippo Castaldo della pizzeria “Castaldo Pane & Pizza” di Palermo- Salvatore Lofaro della pizzeria “Forno Due” di Campo Calabro – Raffaele Boccia della pizzeria “Nanninella” di Poggiomarino – Rosario Agostino della “Panetteria euro2000” di Gioiosa Marea – Francesco Perrini della pizzeria ristorante “Il Patriarca” di Bitonto).

Pubblicità

I migliori tre concorrenti si qualificheranno poi per la finalissima in programma sabato 7 settembre presso il Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (PC) nel corso della 2^ edizione della Festa dei Granai.

“Siamo onorati di ospitare un evento tanto importante – spiega la responsabile del settore eventi del complesso turistico “Le Palme” Elena Saffo- la pizza sarà la protagonista di un evento unico che attirerà tantissima gente. Noi crediamo fortemente in iniziative come queste in un contesto legato alla valorizzazione del territorio a 360°, alla possibilità di godere del mare e della spiaggia e alla necessità di incentivare tutte le attività mirate alla socializzazione la Plaia”.

Per la competizione, incentrata sulla realizzazione della Pizza Classica al Piatto, la giuria tecnica sarà composta da esperti del settore, blogger e giornalisti. Tra loro anche la coppia di chef e noti conduttori televisivi Andrea Mainardi e Daniele Persegani. Partner dell’evento e sponsor tecnico Moretti Forni (azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati) oltre a “RDS 100% Grandi Successi” (Official Radio dell’evento che regalerà momenti di musica e intrattenimento durante la giornata).

Condividi questo articolo?