La terza edizione del Caltagirone Short FilmFest accenderà i riflettori da al 14 luglio

La terza edizione del Caltagirone Short FilmFest accenderà i riflettori sul cinema da oggi 12 al 14 luglio 2024. La kermesse internazionale – sotto la direzione artistica di Angela Failla ed Eva Basteiro-Bertolí – è organizzata dal Comune di Caltagirone ed è dal medesimo patrocinata insieme a Regione siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo.

Numerosi gli ospiti del cinema e della musica che sono attesi nel centro storico della cittadina calatina. Tra loro anche Desirée Popper, Adelmo Togliani, Nathalie Rapti-Gomez, Mario Venuti, Barbara Tabita, Domenico Centamore, Piero Messina, Daniele Gangemi e Sasà Salvaggio.

La Giuria, che assegnerà i premi per tutte le sezioni in concorso, è composta dal regista e sceneggiatore Mimmo Calopresti, dalla professionista del suono Maricetta Lombardo e dalla regista e sceneggiatrice Valentina Bertuzzi.

La serata di apertura (oggi 12 luglio), condotta da Chiara Esposito, vedrà la proiezione dei primi cortometraggi in concorso e la consegna del premio “Donne nel Cinema” all’attrice siciliana Barbara Tabita. La regista palermitana Giulia Galati presenterà il cortometraggio fuori concorso di genere thriller “Rewind”.

La serata del 13 luglio – con Ruggero Sardo alla conduzione – vedrà la proiezione dei corti in concorso e la consegna di alcuni dei riconoscimenti speciali, tra cui quelli all’attore Domenico Centamore e al regista Piero Messina. Il premio “Antonio Grasso” – intitolato all’indimenticato corrispondente del quotidiano La Sicilia per il calatino per oltre 50 anni – sarà consegnato a Salvo Noè, psicoterapeuta, esperto in processi formativi e scrittore. La serata vedrà tra gli ospiti anche l’attrice Desirée Popper e il comico Sasà Salvaggio.

Padrona di casa della serata finale (14 luglio) sarà Adriana Volpe, che accoglierà gli ospiti e lancerà la proiezione delle ultime opere in concorso. Tra i registi che interverranno anche Adelmo Togliani, che presenterà il corto fuori concorso “Bob and Weave”, una storia di riscatto sociale in una Roma contemporanea, e Daniele Gangemi con un estratto del suo documentario biografico “Mario Venuti”. La serata accoglierà anche l’attrice Nathalie Rapti-Gomez che riceverà il premio “Agarén”, un riconoscimento speciale per la sua carriera internazionale.

Numerosi anche gli ospiti del mondo della musica che si alterneranno sul palco di Piazza del Municipio tra cui il cantautore Davide De Marinis (12 luglio), il chitarrista e songwriter Franceso J. Perticone e Mario Venuti, cantautore e polistrumentista (14 luglio).

Nella foto, Barbara Tabita

