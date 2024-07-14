Interventi bonifica micro discariche Giarre centro e rioni popolari

Condividi questo articolo?

Le squadre di Igm, l’azienda ecologica che gestisce il servizio di raccolta rifiuti a Giarre, hanno portato a termine un importante lavoro di bonifica e pulizia in diverse zone della città.

Al termine di una ricognizione con l’impiego di mezzi meccanici, sono stati rimossi rifiuti abusivi in via Liguria, via Goldoni, via Gorizia e via Romagna, restituendo decoro nelle sterminato rione popolare Jungo.

Anche la centralissima via Teatro è stata interessata da un intervento straordinario di pulizia, con l’eliminazione di micro discariche formatesi davanti gli accessi degli alloggi popolari, lungo la via Alfieri e a ridosso del prospetto esterno del teatro incompiuto, sulla via Don Tommaso Leonardi.

Grazie alla collaborazione dei residenti e all’impegno di Igm, si è registrato un netto miglioramento nella gestione dei rifiuti in diverse zone popolari, come il rione di viale delle Provincie.

L’eliminazione delle discariche abusive e il miglioramento della gestione dei rifiuti rappresentano un piccolo grande traguardo per Igm e per l’intera comunità di Giarre. Interventi che dimostrano l’impegno dell’azienda nel garantire un servizio efficiente e nel contribuire a rendere la città più pulita e vivibile.

Igm coglie l’occasione per ringraziare i cittadini per la collaborazione dimostrata e li invita a continuare a segnalare eventuali discariche abusive o criticità nel servizio di raccolta rifiuti. Insieme, è possibile mantenere Giarre una città più pulita e accogliente. Oltre alle bonifiche e alle pulizie straordinarie, Igm porta avanti, in sinergia con l’assessorato all’Ambiente, anche un’opera di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti. Attraverso campagne informative e iniziative di coinvolgimento della cittadinanza, Igm mira a promuovere comportamenti virtuosi e a contrastare il fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti

