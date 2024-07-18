Incendio doloso devasta palazzo a Nizza, 7 morti: 3 sono bambini

Condividi questo articolo?

L’incendio è scoppiato al settimo piano di un palazzo nel quartiere di Moulins, nella zona periferica della città

Sette persone sono morte, tra cui ”tre bambini piccoli”, in un incendio che ha devastato un palazzo a Nizza, nel sud della Francia. Lo ha annunciato il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin parlando di ”terribile tragedia”. L’emittente Bfmtv spiega che i bambini morti avevano 5, 7 e 10 anni. Le altre vittime sono un adolescente, due donne e un uomo. Una delle vittime è morta lanciandosi dalla finestra per sfuggire alle fiamme. Il pubblico ministero di Nizza ha affermato di prediligere la ”pista criminale” e ha aperto un’indagine per ”incendio doloso”.

L’incendio è scoppiato al settimo piano di un palazzo nel quartiere di Moulins nella zona periferica di Nizza. Tra i feriti una persona è in condizioni molti gravi e due in condizioni critiche. In tutto, i vigili del fuoco intervenuti nella notte ha salvato 35 persone, scrive Le Figaro.

Il comune di Nizza ha aperto un’unità di crisi presso la sala Nikaia, vicino al luogo dell’incendio, per accogliere le famiglie evacuate dall’edificio dove è scoppiato l’incendio. ”Saranno collocate in altri alloggi”, ha assicuraro il vicesindaco Anne Ramos su Bfmtv.

