Francesco Cafiso con i giovanissimi di Librino torna a Catania

Martedì 23 luglio, ore 10.30, Masseria Castagnola (vicino parrocchia Resurrezione del Signore)

Grande attesa di pubblico per la Masterclass del progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà̀ educativa minorile

Si torna sempre dove si è stati bene. Francesco Cafiso, che 10 anni fa aveva già suonato le note di “Nuovo Cinema Paradiso” con i giovanissimi di Librino, torna a Catania. Parteciperà dal vivo ad una delle “Masterclass con musicisti di fama” in programma con il progetto “Libera Talenti Librino” dell’Associazione Talità kum ETS, vincitore del bando “Spazi aggregativi di prossimità” indetto dall’Impresa “Con i Bambini”.

Le Masterclass sono organizzate dall’Associazione Musicainsieme a Librino: l’affermato jazzista Francesco Cafiso avrà un confronto con i ragazzi del quartiere etneo che si svolgerà il 23 luglio alle ore 10,30 nella masseria Castagnola – vicino alla parrocchia Resurrezione del Signore – proprio in occasione della nascita della “Banda”.

L’incontro culminerà in un momento dedicato alla condivisione musicale: il sassofonista eseguirà con i ragazzi i brani del suo repertorio jazz: «I giovani coinvolti stanno imparando a suonare il clarinetto, il sax, il trombone, il flauto e le percussioni e si uniranno all’orchestra di Musicainsieme a Librino – spiega Giuliana Gianino, presidente Talità kum, associazione nata in seno alla Caritas diocesana di Catania – quella in programma è un’occasione unica per interagire con il grande talento Francesco Cafiso, un musicista di fama mondiale che ha iniziato a suonare da bambino ed è cresciuto dimostrando come la musica possa guidare la vita lungo un percorso di successo e di “educazione alla bellezza”: una lezione già condivisa dal direttore d’orchestra Claudio Abbado, che si ripete rendendo evidente come l’affermazione sociale possa essere favorita dalla musica e dalla creatività». «Una magnifica opportunità per i ragazzi dell’Orchestra incontrare e confrontarsi con il Maestro Cafiso, che ha iniziato da piccolo i primi passi musicali divenendo oggi un artista di fama mondiale», ha continuato Loredana Caltabiano, Presidente dell’Associazione Musicainsieme a Librino

Cafiso è originario di Vittoria, è stato un musicista precoce, la sua brillante carriera inizia da bambino e lo ha visto splendere giovanissimo con Wynton Marsalis prima nell’European Tour del 2003 e poi a New Orleans. Ha suonato con Bob Mintzer, Maria Schneider, George Gruntz, Gianni Basso, Dave Brubeck, Jimmy Cobb, Ben Riley, Lewis Nash, James Williams, Joe Lovano, George Mraz, Kenny Wheeler, Gonzalo Rubalcaba, Enrico Rava, Stefano Bollani. Nel 2014 a New York l’American Society of the Italian Legions of Merit gli assegna il “Grand Award of Merit” per il contributo che dato in rappresentanza dei musicisti siciliani allo sviluppo e alla diffusione del Jazz nel mondo. Nel 2022 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l’onorificenza di “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.

Il progetto “Libera Talenti Librino”, finanziato dal fondo per il contrasto della povertà educativa, prevede molteplici attività dedicate agli under17, con il supporto degli organi di gestione comunitaria appositamente promossi da facilitatori: ha già vibrato sui ritmi africani, ora riserva per i giovani di Librino una nuova e rara opportunità di jazz session. A seguire l’Open Day di Surfskate organizzato in sinergia con la Fondazione Laureus, in programma martedì 30 luglio dalle 18 alle 20 nello Skate Park di Piazza dell’Elefante in viale Bummacaro 6/G. Il progetto mira anche alla messa in opera di interventi strutturali (la nascita di un Centro Aggregativo Giovanile / CAG in viale San Teodoro 3 e la ristrutturazione dei campi sportivi dell’Oratorio Giovanni Paolo II in Viale Grimaldi) e di un’area outdoor con attrezzature per Skate e Calisthenics.

PARTNER DEL PROGETTO “LIBERA TALENTI LIBRINO”: Fondazione Laureus Sport For Good Italia Onlus; Confraternita Misericordia Librino; Ente Collegio Maria Ausiliatrice (Oratorio Giovanni Paolo II); Co.P.E. Cooperazione Paesi Emergenti; Associazione Musicainsieme a Librino; Associazione Musicale Etnea; Istituto Comprensivo Rita Atria; Università̀ degli Studi di Catania, Comune di Catania; Asp di Catania; LAMA Development and Coopera Fon Agency Soc. Coop. a r.l.

Nella foto, Francesco Cafiso

