Fine settimana all’insegna della poesia a San Mauro Castelverde del Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo

Condividi questo articolo?

Dal 26 al 28 luglio: musica, cinema e teatro faranno da cornice all’evento

A pochi giorni dalla IV edizione del Festival di poesia Paolo Prestigiacomo, San Mauro Castelverde si prepara ad accogliere i tanti ospiti che arriveranno per l’occasione. L’appuntamento è ormai un evento e ne è cosciente l’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Minutilla che crede in questo progetto e nella cultura come volano di sviluppo.

Quest’anno, spiega il direttore artistico della manifestazione Fabrizio Ferreri, sarà “un festival all’insegna della contaminazione. Tra poesia, musica, cinema e teatro. Tra tradizione e cultura contemporanea. Tra cultura e natura. Tra comunità e artisti e poeti dalle varie provenienze; e sarà tutto gratis, non perché gli eventi non abbiano valore ma perché crediamo che arte e cultura debbano essere il più possibile inclusive”.

Pubblicità

Un appuntamento da non perdere che durerà tre giorni, dal 26 al 28 luglio, e coinvolgerà l’intera cittadina che ha dato i natali a Paolo Prestigiacomo al quale è stato dedicato il premio di poesia giunto alla XI edizione che stato assegnato a Stefano Dal Bianco con “Paradiso” (Garzanti). Assieme al vincitore sono state assegnate menzioni a Florinda Fusco con “Materia Osservabile” (La Vita Felice) e Vanni Santoni con “Altre Stanze” (Le Lettere), il Premio “Opera Prima” ad Eleonora Conti con “Umanità gallina” (RP Libri) e il Premio “Selezione speciale della giuria” a Maria Grazia Insinga con “A sciame” (Arcipelago Itaca).

L’individuazione dei premiati è stata ad opera della giuria composta da Gabriella Sica (presidente) Andrea Inglese, Antonio Lanza, Federico Italiano e degli studenti dell’Istituto “G. Salerno” di Gangi diretto da Ignazio Sauro nelle cui classi sono stati letti i 10 libri finalisti.

Il concorso è indetto annualmente dal Comune di San Mauro Castelverde (PA) e dall’Associazione Palestra Per la Mente per promuovere e riportare all’attenzione l’opera dello scrittore maurino Paolo Prestigiacomo nato a San Mauro Castelverde nel 1947 e scomparso a Roma nel 1992.

IL PROGRAMMA

Il programma è fitto di appuntamenti e prenderà il via venerdì mattina 26 luglio con la Mostra “Luoghi e paesaggi di San Mauro” di Giacomo Di Marco ed esposizione di artigianato locale presso il Salone Badia che sarà aperta per tutto il periodo dell’evento. Nel pomeriggio sarà la Piazzetta Badia ad ospitare “Euterpe in viaggio: dall’Argentina a San Mauro” con le musiche di Marco Agozzino al Sax e Mario Romeo alla Fisarmonica che suoneranno Piazzolla, Galliano, Hermosa, Bartok, Girotto, Iturralde. A seguire ci sarà, l’appuntamento “caccia all’autore” con Maria Grazia Insinga con il suo “A sciame” (Arcipelago Itaca) “Selezione Speciale della giuria” XI ed. Premio Prestigiacomo. La serata si chiuderà con Cinema a sorpresa a cura di Ignazio Sauro e la musica di Luca Scimeca di Radio One.

Sabato 27 luglio sarà Equitrekking ad aprire la giornata, mentre, nel pomeriggio si potranno ascoltare racconti e canti della tradizione popolare a cura dell’Ass. Culturale e Musicale L’Eremo.

In serata, nella piazzetta Badia “caccia all’autore” con Eleonora Conti con “Umiltà Gallina”, (RP Libri) “Opera Prima” XI ed. Premio Prestigiacomo. In serata Balli del folclore siciliano a cura dell’Ass. Culturale e Musicale L’Eremo.

Domenica 28 luglio si inizierà con l’escursione a Colle Calandra a cura di Madonie Outdoor e nel pomeriggio al Salone Badia “Aprire la memoria” in ricordo di Antonietta Castelli con Domenico Cannizzaro. A seguire “Radici e vento: San Mauro in Argentina” con La Escuela italiana de San Mauro in Quilmes con Mario Truscello e Maria Concetta Cassata. La serata si concluderà con degustazione e Dj Claudia Giannettino e Vocalist Chiara Figus

—

Condividi questo articolo?