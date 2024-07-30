“Etnabook2024”: eventi speciali al Festival internazionale del libro e della cultura di Catania

Nomi illustri a Etnabook, da Alessandro Cecchi Paone consulente artistico al giornalista sportivo Fabrizio Biasin che ha scelto il festival per presentare
il suo ultimo libro.
La VI edizione di Etnabook – Festival Internazionale del libro e della cultura di Catania, si svolgerà dal 18 al 22 settembre al Palazzo della Cultura di Catania, quartier generale del festival e in altre location dislocate nell’hinterland.
Siamo lieti di avere anche quest’anno all’interno del nostro team il professor Alessandro Cecchi Paone nel ruolo di consulente artistico. La sua presenza, già da diverse edizioni, è un valore aggiunto per il festival, contribuendo a una offerta culturale di ampio respiro che ogni anno viene proposta al pubblico catanese e ai tanti affezionati che attendono Etnabook.
Un calendario fitto di appuntamenti ed eventi speciali che come ogni settembre caratterizzeranno il festival, tra i tanti illustri nomi avremo il piacere di ospitare Fabrizio Biasin giornalista sportivo ed editorialista del giornale Libero, che presenterà il suo nuovo libro Seconda Stella edito da Sperling&Kupfer in cui parla della sua grande passione l’Inter.
Il cuore di Etnabook resta, come sempre, il Premio Letterario Cultura sotto il vulcano un concorso che raccoglie opere di tanti autori emergenti e non solo, proveniente da tutta Italia; il premio è articolato in tre sezioni: Poesia, Narrativa/Saggio, Un libro in una pagina.
Le opere di ogni sezione vengono visionate da tre giurie formate da professionisti ed esperti nel settore che dopo un’accurata selezione decretano la rosa dei finalisti.
Vi presentiamo i nomi dei componenti delle tre giurie:
Giuria Poesia, sezione A: Erica Donzella, Dario Miele, Marco Tomaselli, Carlotta Bonadonna,
Giuria Narrativa/Saggio, sezione B: Salvatore Massimo Fazio, Nancy Grasso, Ermete Labbadia, Fabio Tracuzzi, Carmelo Scuderi, Piero Lipera, Federica Duello, Milena Privitera, Pietro La Rocca.
Giuria Un libro in una pagina, sezione C: Simona Zagarella, Maurizio Zignale, Valentina Carmen Chisari.
Etnabook Festival Internazionale del Libro e della Cultura è organizzato dall’associazione culturale NO_NAME presieduta da Cirino Cristaldi, con la co-organizzazione del Comune di Catania, patrocinato dai comuni di Gravina di Catania e Pedara.
Anche quest’anno Etnabook è pronto a “invadere” la città, per contribuire attivamente alla crescita artistico culturale di Catania con tante novità e ospiti eccellenti.