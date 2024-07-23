Estate Francofontese, si balla al ritmo di Raimondo Todaro special guest star stasera in piazza Garibaldi e di Joey e Rina giovedì 25 luglio
Prosegue il calendario dell’Estate Francofontese con nomi illustri della danza.
Stasera la “Fusion Dance” del maestro Vincenzo Ville presenta lo spettacolo “Summer Night Burlesque” con la partecipazione dell’insegnante di “Amici” Raimondo Todaro e Alessia Pecchia, campionessa mondiale ed europea e campionessa assoluta italiana di Solo Latino. Lo spettacolo si terrà in piazza Garibaldi a partire dalle ore 21,00.
Mercoledì 23, a partire dalle ore 20, spazio alla Corrida con Iano e Pippo in piazza Dante/Villle.
Giovedì 25 dalle ore 21, spettacolo musicale con i ballerini Joey e Rina, in piazza Dante/ville.
Venerdì 26 spazio al teatro con “La buon’anima di mia suocera” in piazza Garibaldi.
Sabato 27 ci sarà la presentazione del volume di Simona Lo Iacono “Virdimura” nell’aula consiliare e dalla 21 alle 24 “Ricorda chi sei” con Fra’ Massimo Corallo in chiesa Madre.