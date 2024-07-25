“Egadi Estate 2024”: i Soulful Vibes conquistano il pubblico di “Favignana in Musica”

Grande successo ieri sera per i Soulful Vibes all’ex Stabilimento Florio. Il concerto, penultimo appuntamento della rassegna “Favignana in Musica”, organizzata dall’Associazione “Aegusea” Nuova Vincenzo Bellini con il patrocinio del Comune, ha registrato una ampia partecipazione e consensi.

La band, di recente costituzione, ha entusiasmato il pubblico con un repertorio di brani inediti e famosi, molto apprezzato dai presenti. La straordinaria voce di Grazia Buffa, accompagnata da Giovanni Balistreri, Vincenzo Piccione Pipitone, Vito Vulpetti, Roberto Provenzano e Michele Campo, ha regalato grandi emozioni coinvolgendo il pubblico.

Al termine del concerto, gli artisti hanno voluto esprimere la loro gratitudine nei confronti degli organizzatori e del Comune. “Siamo onorati di essere qui a Favignana”, ha detto Grazia Buffa a nome della band. “Siamo felici di aver potuto proporre i nostri brani a un pubblico così numeroso e partecipe. Ringraziamo l’Associazione Aegusea e il Comune per avere reso ciò possibile”.

La rassegna “Favignana in Musica” si avvia ora alla conclusione con l’ultimo appuntamento in programma il 30 luglio.


