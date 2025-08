Condividi questo articolo?

Due giovani di 18 e 23 anni hanno perso la vita nella notte in un incidente stradale, forse autonomo, lungo il corso Indipendenza all’incrocio con via IV Novembre.

L’incidente si è verificato nella notte intorno alle tre, sul posto Forze dell’Odine e sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatare il decesso dei due giovani. Ancora in fase di accertamento le cause del tragico sinistro.

Foto di repertorio

