Da oggi in rotazione radiofonica “MARE”, il nuovo singolo di Silvana Marani

“Mare” è un brano energico che parla di come ritrovare se stessi dopo momento difficili della vita. Il mare è il luogo ricorrente in cui si sta bene, spensierati tra tuffi e abbronzatura, ma anche il posto in cui spesso le strade si separano, come la storia di due persone che si amano e trascorrono un’ultima notte insieme.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questo brano sempre due anni fa, mentre ero a riva del mare ad Atene, in Grecia, insieme alla mia vocal coach, poi l’ha rivisto l’autrice della mia casa discografica, subito dopo sono andata a registrarlo in studio. Con questo brano voglio trasmettere la bellezza che il mare può trasmettere alle persone, serenità, leggerezza sentendone il rumore delle onde.”