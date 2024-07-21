Da oggi in rotazione radiofonica “MARE”, il nuovo singolo di Silvana Marani

Da oggi sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “MARE”, il nuovo singolo di Silvana Marani.
“Mare” è un brano energico che parla di come ritrovare se stessi dopo momento difficili della vita. Il mare è il luogo ricorrente in cui si sta bene, spensierati tra tuffi e abbronzatura, ma anche il posto in cui spesso le strade si separano, come la storia di due persone che si amano e trascorrono un’ultima notte insieme.
Commenta l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questo brano sempre due anni fa, mentre ero a riva del mare ad Atene, in Grecia, insieme alla mia vocal coach, poi l’ha rivisto l’autrice della mia casa discografica, subito dopo sono andata a registrarlo in studio. Con questo brano voglio trasmettere la bellezza che il mare può trasmettere alle persone, serenità, leggerezza sentendone il rumore delle onde.”
Biografia
Silvana Marani, 25 anni, è originaria di Catanzaro. La sua passione per la musica è iniziata da quando era piccola e senza non riesce a vivere perché la fa sentire libera e la trasporta in un viaggio di serenità. L’artista scrive canzoni fin da bambina e le pacerebbe che la musica diventasse la sua professione.
Ha partecipato con i suoi brani a diversi concorsi musicali, tra cui il Tour Music Fest e il Celle Music Fest. Produce musica in collaborazione con Take Away Studios, Cosmophonix Production e sta collaborando con Brano Inedito.