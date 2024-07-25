Concluso il progetto europeo “App2d@te” al “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo

Condividi questo articolo?

Un progetto lungo due anni che ha portato alla creazione di cooperazione e partnership tra scuole e associazioni europee, attraverso metodi estremamente efficaci mirati a coinvolgere studenti e insegnanti di tutta Europa e prepararli così alla società digitalizzata del domani.

Tutto questo è “App2d@te”- ovvero nuove tecniche di apprendimento- con un percorso specifico che ha portato la dirigente Prof.ssa Benedetta Liotta ( nel ruolo di responsabile del progetto), la prof.ssa Rosanna Cristaldi (corresponsabile del progetto), la prof.ssa Maria Rita Seminerio (referente Erasmus e contact person) e la prof.ssa Monica Mella (nel ruolo di referente Erasmus ed esperta di lingua inglese) del circolo didattico “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, a raggiungere la Francia, La Slovenia e la Lituania per incontrare i colleghi rappresentanti della “Blestyashta Akademiya” (Bulgaria), dell’Educademy Praga (Repubblica Ceca), della “Kapadokya Egitim ve Arastirma Derneghi” (Turchia), della “Osnovna sola Brezice” (Slovenia

e dell“IEJVC”(Francia).

L’obiettivo è stato quello di sviluppare un nuovo sistema educativo che disponga di un’ampia gamma di competenze in una serie di settori come l’alfabetizzazione digitale, la comunicazione, problem solving e teamworking. A distanza di due anni il progetto si è concluso con la realizzazione di un e-book curato da tutti i paesi che hanno partecipato.

“Siamo veramente orgogliosi di aver concluso un progetto complesso che ci ha visto per due anni confrontarci e lavorare con Ong e scuole di paesi e culture diverse. – Ha affermato la dirigente Prof.ssa Benedetta Liotta, responsabile del progetto, proseguendo – Come paese capofila abbiamo dovuto diplomaticamente interagire appianando le diversità dei vari membri, per noi è stato molto importante. Il risultato è la realizzazione di un e-book, ogni paese si è occupato della stesura di un capitolo, il prodotto finale diventa così è uno strumento a disposizione dei nostri docenti e di tutti quelli europei, per migliora l’uso della tecnologia nelle scuole. Ringrazio in particolare i miei docenti che hanno lavorato per due anni con passione e abnegazione, innalzando gli standard di qualità della nostra scuola. Un’esperienza interessante che ci ha fatto crescere e migliorare nelle competenze linguistiche ma non solo è stato un processo che ci ha arricchito uno scambio continuo con nuovi paesi e diverse culture”.

Il progetto “App2d@te” nell’ambito del Programma Erasmus+, è stato esposto presso il Circolo didattico “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo, ad una platea di insegnanti. Oltre alla dirigente Liotta hanno partecipato, la dottoressa Simona Russo Ilya Dubrovskis presidente del consiglio di circolo dell’istituto, il proefessor Andris Dubrovskis, referente linguista Associazione Poliglotta, la dottoressa Melita Cristaldi referente del polo Mediterraneo di educazione interculturale e il professor Giuseppe Corsaro docente esperto delle tecnologie informatiche.

“App2d@te” ha quindi portato alla creazione di un Digital Teacher Toolkit che fornirà agli insegnanti dell’UE una gamma di strumenti digitali, learning e studi di casi di realtà aumentata per contribuire a migliorare l’interesse dei loro studenti.

