Catania, “Premio Archimede” assegnato ai neo-dottori Sambataro e Bonaventura

Al Dmi ventesima edizione del riconoscimento conferito annualmente ai migliori laureati dei corsi di studio in Informatica

Salvatore Alfio Sambataro e Davide Bonaventura sono i vincitori dell’edizione 2024 del Premio Archimede, il riconoscimento che dal 2005 il dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Catania assegna annualmente ai laureati in Informatica di primo livello e Magistrale, che si sono particolarmente distinti per il loro lavoro di tesi e la loro carriera accademica, su proposta delle rispettive commissioni di laurea.

Il dott. Sambataro si è laureato il 28 luglio dello scorso anno con una tesi dal titolo “FlightAnalyzer: app shiny in R per l’analisi di una rete di collegamenti aeroportuali”, supervisionata dal prof. Giovanni Micale.

Il dott. Bonaventura ha conseguito la laurea magistrale il 28 settembre con una tesi dal titolo “Le lampadine intelligenti possono essere hackerate per penetrare nella vostra casa”, tutor il prof. Giampaolo Bella.

Il premio – consistente in una targa e in una borsa in denaro – verrà consegnato ai due neodottori il prossimo venerdì 26 luglio, nel corso di una cerimonia che si terrà, a partire dalle 9, nell’aula magna del Dmi, alla Cittadella universitaria.

Alla cerimonia interverranno il direttore del dipartimento Orazio Muscato, i presidenti dei due corsi di laurea in Informatica, Filippo Stanco e Simone Faro, e i componenti della Commissione giudicatrice del Premio che quest’anno era composta dai docenti Fabrizio Messina, Mario Francesco Pavone e Salvatore Antonio Riccobene.

Nella foto, Davide Bonaventura

