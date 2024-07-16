Caronte si rinforza, Italia come in un forno: è caldo record, temperature over 40

Redazione
Questa situazione durerà almeno fino al prossimo weekend

Caronte si rinforza ancora con l’Italia che sarà come in un forno con un anticiclone africano da record e temperature oltre i 40°C all’ombra. Ci saranno 42°C a Foggia e Taranto, 41°C a Benevento, Siracusa, 40°C ad Agrigento e Ferrara, 37-38°C su Marche e Umbria e basso Veneto. A Roma arriveremo a sfiorare i 40°C (percepiti 41°C) tra il 18 e il 20 luglio. Negli stessi giorni, durante il picco, anche Milano ‘cuocerà’ con una massima di 35°C e una percepita di 39°C a causa dell’alta umidità.

Sull’Europa orientale invece l’ondata di caldo africano sarà più intensa sottolinea iLMeteo.it. E’ scattata l’allerta arancione in tutta la Romania (non era mai accaduto prima un’estensione totale a tutto il Paese) dove si prevedono fino a 42°C all’ombra a Bucarest. Non saranno da meno Serbia, Bulgaria, Ungheria, Ucraina, Moldavia e tutta la Penisola Balcanica con picchi massimi prossimi ai 40°C o anche più ancora per molti giorni. In queste situazioni di caldo estremo i medici invitano le persone più fragili (anziani, bambini e chi soffre di qualche patologia, soprattutto respiratoria e cardiaca) a non uscire di casa dalle 11 alle 18, ore di massime intensità solare.

Questa situazione durerà almeno fino al prossimo weekend e soltanto sulle Dolomiti si potrà avere qualche ora di refrigerio qualora scoppiassero dei temporali di calore.

Oggi, martedì 16 luglio – Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: ampio soleggiamento e clima caldo. Al Sud: tutto sole e caldo africano.

Domani, mercoledì 17 luglio – Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: caldo in aumento, 38°C a Roma. Al Sud: soleggiato con caldo in intensificazione.

Giovedì 18 luglio – Al Nord: isolati temporali di calore sulle Dolomiti. Al Centro: sole e caldo intenso. Al Sud: tanto sole e tanto caldo.

Tendenza: prosegue l’ondata di caldo africano, qualche temporale di calore sulle Alpi orientali in locale discesa verso le pianure orientali.

 


