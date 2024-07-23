Candlelight concert alla pine di Petralia Sottana con Federica Mosa e Alessandra Pipitone

Primo appuntamento del Pineta Fest 2024. Tra alberi secolari e verde rigoglioso, nel teatro della pineta illuminato a lume di candela, giovedì 25 luglio, si esibiranno Federica Mosa violino & Alessandra Pipitone pianoforte in ECHI D’EUROPA CANDLELIGHT CONCERT.
Sarà uno spettacolo unico che esplora culture e danze del mondo, coinvolgendo il pubblico con emozioni intense. Dal repertorio variegato di Bartok, Dvorak e Brahms al tango di Piazzolla e alla tradizione klezmer, il loro virtuosismo e la passione creano un’esperienza musicale indimenticabile.
Biglietto 10 euro che può essere acquistato su mailticke o presso l’ufficio turistico di Petralia Sottana.
L’appuntamento rientra tra gli eventi che si terranno dal 25 luglio al 28 agosto e vedranno
28 luglio SERGIO CAMMARIERE QUARTET
7 agosto ROBERTO CIUFOLI
22 agosto LIDIA SCHILLACI
28 agosto MANUELA AURELI