Biblioteca Navarria Crifò: venerdì 19 luglio a Catania si presenta “L’acqua e lu pani” di Francesco Giuffrida

Nel giardino della biblioteca sita a Catania in via Naumachia 18/a parleranno e canteranno dei canti popolari siciliani l’Autore e Gianni Famoso

Interessante evento estivo sabato 19 luglio 2024 alle ore 19.30 in zona Castello Ursino, nel giardino della Biblioteca Navarria Crifò (via Naumachia 18/a, Catania), con la presentazione del volume “L’Acqua e lu Pani”, la storia dei canti popolari siciliani.

Una maniera nuova di studiare le liriche e le ottave della nostra Isola, facendo emergere fatti storici e vita reale dall’alone mitologico e bucolico che le ha mortificate. Un libro innovativo di uno studioso impegnato da decenni nella ricerca.

Ne parlano e ne cantano Gianni Famoso e Francesco Giuffrida, Autore del prezioso volume, prefato da Dario Fo.

Francesco Giuffrida vive a Catania, dove è nato nel 1947.

Da oltre cinquant’anni si occupa del canto popolare e sociale italiano, con particolare attenzione a quello siciliano.

