All’Antica Tonnara Bordonaro di Palermo un incontro con lo scultore Giampietro Di Napoli. Appuntamento domenica 28 luglio alle 18:30 con l’artista, la giornalista Marianna La Barbera e la professoressa Graziella Bellone

Proseguono gli appuntamenti culturali estivi all’Antica Tonnara Bordonaro di Palermo.

Dopo l’incontro con Salvatore Caputo in occasione della celebrazione del sessantesimo anno di attività artistica, è la volta di Giampietro Di Napoli.

Palermitano, classe 1962, autodidatta, si è dedicato alla scultura sin da ragazzo in tutte le concretizzazioni di asporto, plasmazione e assemblaggio.

Fuori da ogni confine stilistico, Giampietro Di Napoli realizza pezzi unici e irripetibili utilizzando ogni tipo di materiale naturale e di scarto: negli ultimi anni, infatti, ha abbracciato la causa ambientalista.

In dialogo con la giornalista Marianna La Barbera, ripercorrerà alcuni dei momenti più significativi dell’esperienza artistica compiuta a oggi, inclusa la partecipazione a diverse mostre di pregio, sia personali che collettive.

Le conclusioni sono affidate alla professoressa Graziella Bellone, curatrice di diverse esposizioni dell’artista.

Un’interessante opportunità per approcciare l’arte di Giampietro Di Napoli, capace di sperimentare tecniche e mezzi sempre nuovi per abbandonarsi in avventure creative diverse, con il fine ultimo di emozionare ed emozionarsi.

Giampietro Di Napoli è anche autore di versi poetici.

In occasione dell’incontro alla Tonnara, il pubblico potrà ammirare alcune sue sculture, esposte negli spazi della struttura, che sorge in piazza Bordonaro 9.

L’evento, che prevede un ingresso libero e gratuito, prenderà il via alle 18:30.

