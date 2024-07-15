Al via la rassegna “Favignana in Musica”: Simona Trentacoste incanta dell’Ex Stabilimento Florio

Ha preso il via ieri sera, nello splendido scenario dell’ex Stabilimento Florio, la rassegna “Favignana in Musica”, organizzata dall’Associazione “Aegusea” Nuova Vincenzo Bellini con il patrocinio del Comune. A inaugurare la nuova edizione è stata Simona Trentacoste, cantante eclettica e talentuosa, che ha saputo affascinare il numeroso pubblico con la sua voce incantevole e la sua presenza magnetica sul palco.
“È stato un onore per me aprire questa rassegna”, ha dichiarato l’artista al termine del concerto. “Quest’isola riserva sempre un’accoglienza speciale a noi musicisti. Grazie agli organizzatori, all’Amministrazione comunale e a quanti hanno partecipato “.
L’assessore al Turismo Stefania Bevilacqua, intervenendo nel corso della serata, ha sottolineato la valenza della manifestazione, diventata uno degli appuntamenti fissi dell’Estate egadina: “Questa rassegna rappresenta, insieme con le altre manifestazioni inserite nel cartellone di Egadi Estate, un’importante opportunità per valorizzare e promuovere il territorio e la bellezza della nostre isole. Siamo soddisfatti del successo della serata inaugurale. Invitiamo tutti a partecipare ai prossimi appuntamenti”.
La rassegna proseguirà domani.