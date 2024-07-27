Aeroporto Trapani-Birgi “Vincenzo Florio”, il Comune di Misiliscemi attiva un sistema di videosorveglianza all’ingresso dello scalo

Condividi questo articolo?

Il Comune di Misiliscemi, in provincia di Trapani, ha attivato il sistema di videosorveglianza con apposite telecamere, installate dalla ditta SIA Srls di Carini, nell’area di ingresso all’aeroporto di Trapani-Birgi “Vincenzo Florio”.

Il provvedimento è stato adottato per far fronte alle necessità derivanti da una serie di infrazioni commesse in particolare per la sosta negli spazi non consentiti.

Le telecamere sono in funzione dal 1° luglio scorso: l’attività rientra in un clima di collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Airgest, la società di gestione dello scalo trapanese che, nel corso di un incontro preliminare, aveva chiesto supporto in merito.

“Il sistema di controllo è frutto di un reciproco accordo sull’installazione della centrale operativa utile a monitorare – dice il sindaco, Salvatore Tallarita – attraverso server, con relativo tablet attivo per tutto il corso delle ventiquattor ore, le infrazioni all’ingresso dell’aeroporto, nell’interesse e a tutela della pubblica incolumità”.

