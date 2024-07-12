Ad Acireale entra nel vivo la rassegna omaggio a Roberto Andò

Condividi questo articolo?

Questa sera l’atteso arrivo del regista e delle attrici Valeria Solarino e Donatella Finocchiaro.

Grande attesa questa sera ad Acireale per l’arrivo di Roberto Andò, protagonista della rassegna cinematografica “Le stranezze di Roberto Andò: da Tomasi di Lampedusa a Luigi Pirandello”, organizzata dal Comune di Acireale, con il patrocinio e il sostegno della Regione Siciliana, e con la direzione artistica di Mario Patanè. Oltre al regista palermitano e alla moglie Lia Pasqualino, fotografa, saranno ospiti della terza serata, nel ‘talk’ condotto dalla giornalista Simona Pulvirenti, anche le attrici Valeria Solarino e Donatella Finocchiaro e il critico cinematografico Antonio La Torre Giordano. Dopo seguirà la proiezione di ‘Viaggio segreto’, diretto da Andò nel 2006. Ieri sera i protagonisti del dibattito che ha preceduto la proiezione di ‘Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa’, pellicola girata da Andò su una delle figure più rappresentative della fotografia contemporanea, sono stati gli interpreti del film Isabella Ragonese e David Coco e la giornalista Maria Lombardo. Nel ruolo della fotografa, una donna forte, passionale e coraggiosa, Isabella Ragonese. “Roberto Andò in qualche modo fa parte del mio percorso perché ha fatto tantissime cose anche nella mia città, Palermo – spiega l’attrice – Ricordo che è stato uno degli inventori e promotori del Festival sul Novecento, grazie al quale ho potuto vedere tantissimi spettacoli bellissimi che hanno contribuito alla mia formazione, al mio immaginario. Quindi è stato un po’ come se aspettassimo l’occasione per lavorare insieme. È stata una grandissima sfida che mi ha messo in mano perché il ruolo era molto rischioso. Parliamo di un personaggio molto amato, molto odiato, simbolico per la Sicilia. Raccontare la storia di una persona, interpretarla, è sempre un dono. C’è sempre una grande paura, un grande onore, nell’avere in mano la vita di una persona. E mi sono resa anche conto – conclude Ragonese – che attraverso la sua storia si ripercorre la storia non solo della Sicilia ma dell’Italia. Si racconta quello che siamo, da dove veniamo”.

Un ritorno a casa per l’attore acese David Coco, che nel film di Andò interpreta il ruolo del padre di Letizia Battaglia. “Questa è una rassegna molto interessante perché la filmografia di Roberto è altrettanto interessante – dichiara l’attore – Roberto è un regista attento, che parla anche di moti dell’anima in varie declinazioni, raccontando sia storie inventate e costruite, sia storie reali come quella di Letizia Battaglia. Essere diretti da Roberto Andò è stato un piacere e un onore. Quando mi dissero che il provino era andato a buon fine ero contento perché sapevo che avrei fatto parte di una bella storia e perché questa storia sarebbe stata raccontata da Roberto Andò, da una parte, e interpretato da una bravissima attrice, Isabella Ragonese, dall’altra. Sono stato contento ma anche responsabilizzato – conclude Coco – a fare la mia parte all’interno di questo racconto”.

