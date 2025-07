Università, residenti in Sicilia bando di Renantis per premiare tesi di laurea sulle rinnovabili

Condividi questo articolo?

Sei borse di studio a studenti di Ingegneria residenti in Sicilia, con opportunità di tirocinio Gargano (Renantis): “Un incentivo alla specializzazione in un settore che offre innumerevoli opportunità”

Intercettare i talenti, premiarli, coinvolgerli attivamente nella transizione energetica e promuovere la formazione. È il motore dell’iniziativa di Renantis Sicilia srl, in collaborazione con il dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi di Palermo, che ha istituito 6 borse di studio da 1.660 euro ciascuna per tesi di laurea triennale sul mondo dell’energia e, in particolare, delle energie rinnovabili.

Il bando è riservato ai residenti nell’Isola, nell’ottica di sostenere le comunità locali che vivono in prossimità degli impianti dell’azienda, operativi, in costruzione o in sviluppo.

Pubblicità

Le borse di studio contribuiranno, tra l’altro, a coprire le spese per l’iscrizione alla laurea magistrale o a master, per la partecipazione a corsi di lingua, per soggiorni presso Università estere o per l’acquisto di materiale didattico. “Non è solo un riconoscimento al merito – puntualizza Carlo Gargano, Responsabile Sviluppo Area Sicilia di Renantis di Renantis – queste borse di studio rappresentano anche un incentivo nei confronti di chi decide di affrontare o perfezionare la propria formazione, magari con la prospettiva di restare. Da anni siamo attivi in Sicilia e vorremmo contribuire alla crescita personale e professionale dei giovani, incoraggiandoli a cogliere le innumerevoli opportunità che il mercato delle rinnovabili ha aperto nell’Isola”.

Renantis sviluppa, progetta, costruisce e gestisce parchi eolici onshore, impianti solari, sistemi di accumulo energetico e progetti eolici marini galleggianti in diversi Paesi del mondo e fornisce soluzioni per le rinnovabili dal 2002. Lo scorso anno, è stato avviato il processo di fusione con Ventient Energy, dalla quale è nato uno dei maggiori produttori indipendenti di energia rinnovabile in Europa, con una capacità installata di 4.2 GW e una pipeline di 18 GW. La società presenterà il nuovo brand entro la fine del 2024 con il nuovo nome Nadara.

In Sicilia, a Scicli (RG), Renantis ha realizzato il parco agrivoltaico “Landolina”, entrato in esercizio a fine 2023. Anche in quel caso, l’azienda ha voluto coinvolgere la comunità locale e le scuole, attraverso un percorso di formazione sull’impresa rigenerativa e integrazione agrivoltaica.

Per partecipare al nuovo bando bisogna essere, innanzitutto, residenti in Sicilia, essere iscritti a un corso di laurea del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo e avere svolto una tesi di laurea o elaborato breve sulle energie rinnovabili e la transizione energetica. Le istanze dovranno pervenire all’indirizzo sostenibilità@renantis.com e al dipartimento di Ingegneria e didattica.ingegneria@unipa.it. Sul sito del Dipartimento di Ingegneria (qui il link diretto), è possibile consultare il regolamento completo e reperire tutte le informazioni.

La partecipazione al bando può anche trasformarsi in opportunità professionale: Renantis si riserva infatti la facoltà di proporre allo studente vincitore un tirocinio in azienda.

Renantis opera per creare un futuro migliore per tutti, ogni giorno, con dedizione. Il Gruppo sviluppa, progetta, costruisce e gestisce parchi eolici onshore, impianti solari, sistemi di accumulo energetico e progetti eolici marini galleggianti in diversi Paesi del mondo. Con sede in Italia, 1.420 MW installati negli impianti di Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, Norvegia e Svezia, Renantis fornisce soluzioni per le rinnovabili dal 2002.

La sostenibilità è parte del DNA di Renantis, con l’impegno a creare valore condiviso per tutti gli stakeholder, salvaguardare e migliorare l’ambiente in cui il Gruppo opera e costruire relazioni durature con le comunità locali.

Come precursore nel settore delle energie rinnovabili, il Gruppo vanta una solida esperienza nella fornitura di servizi specializzati e competenze lungo tutta la catena del valore. Dalla produzione al consumo, Renantis fornisce ai clienti servizi di consulenza tecnica, di gestione degli impianti e dell’energia, con attività in oltre 40 Paesi.