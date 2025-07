Aurora e Giada Anfuso volano alla tappa del Sud di “Ballando on the road”

Condividi questo articolo?

di Giuseppe Proiti

Appuntamento di ballo live alla ricerca di nuovi talenti, con Milly Carlucci, i suoi maestri e i giudici di Ballando per la tappa del Sud “On The Road”, che si terrà sabato 22 giugno nel primo pomeriggio al centro commerciale “Vulcano” di Nola a Napoli.

Per questa imperdibile tappa sono state selezionate le gemelle siciliane Aurora e Giada Anfuso, già note negli scorsi anni per aver letteralmente stregato il pubblico Rai con i loro balletti sincronizzati “stile Kessler”, in programmi come “Il sabato italiano” e “Rai Gulp”.

Nel frattempo sono diventate campionesse regionali di caraibico, conquistando ben quattro primi posti in questa disciplina… e quindi… gentili telespettatori… preparatevi per essere nuovamente stupiti da queste sorelle prodigio con una nuova esibizione dal sapore allegro, vivace e sensuale!

Siamo sicuri che porteranno ancora una volta in alto il nome della nostra amata Terra, e a tal proposito facciamo loro un grande in bocca al lupo!

