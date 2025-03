Catania, una serata evento all’insegna del Gospel con il gruppo “Soul Singers”

Condividi questo articolo?

Evento musicale il 6 gennaio alle 19.30 nella Chiesa di S.Biagio in S.Agata alla Fornace Piazza Stesicoro a Catania con il gruppo Gospel “Soul Singers” di Mascali Diretto da Erika Lo Giudice. Una serata all’insegna del Gospel americano per diffondere messaggi di pace, amore e speranza, valori inconfondibili di questa musica amata e apprezzata in tutto il mondo. Il repertorio del coro spazia dai classici spirituals dedicati al Natale alle interpretazioni contemporanee delle canzoni Gospel più famose quale “Oh Happy Day”.