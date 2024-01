Catania, Convegno alla Cittadella Universitaria al rischio sismico

Appuntamento giovedì 11 gennaio alle 15 (aula magna Edificio della Didattica, Cittadella Universitaria): chiuderà i lavori il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci

1693-2024: 331 ANNI DAL TERREMOTO CHE DEVASTÒ LA SICILIA ORIENTALE. QUALE LO STATO DEL RISCHIO NEL TERRITORIO DI CATANIA?

Vivere con la consapevolezza del rischio: è ciò che avviene in Sicilia, in particolare a Catania, dove la paura per eventuali “eventi improvvisi e catastrofici” fa parte oramai della quotidianità di ognuno di noi. Non siamo ancora in grado di prevedere “quando e dove” si verificherà il prossimo grande terremoto, ma sappiamo con certezza quali sono le zone ad alta sismicità: per questo è fondamentale promuovere una buona comunicazione, educare la popolazione a convivere con i terremoti e, soprattutto, attuare programmi atti a mitigare il fenomeno. Sono questi gli obiettivi del Convegno organizzato da Unict (Dicar), Comune di Catania, Ance, Architetti, Ingegneri, Ingegneria Sismica Italiana, Ingv, Geologi, Geometri e Protezione Civile, che giovedì 11 gennaio alle ore 15.00, presso l’aula ma gna dell’Edificio della Didattica (14) della Cittadella Universitaria, riunirà intorno a un tavolo, istituzioni, accademici, ricercatori, professionisti e imprese edili, con l’obiettivo di fare sistema sul tema della sicurezza.

1693/2024: a 331 anni dal terremoto che devastò la Sicilia Orientale, ancora una volta serve tenere alta l’attenzione sulle molteplici criticità in cui affonda il nostro territorio, con l’obiettivo di passare dalle parole ai fatti, dai progetti alle azioni.

Qual è lo stato di rischio in cui viviamo? Quali le condizioni del patrimonio edilizio esistente? Sarà questa la fotografia da scattare per mettere a fuoco gli obiettivi. Dopo i saluti istituzionali, saranno due le tavole rotonde che consentiranno di entrare nel dettaglio delle tematiche legate al terremoto: dalla pericolosità geologica del capoluogo etneo, alle funzioni dell’Osservatorio sismico etneo, passando per le politiche di prevenzione, il fascicolo del fabbricato, l’assicurazione obbligatoria, la stima immobiliare con i parametri di rischio. Il tutto per consentire una programmazione integrata a diversi livelli, sovracomunale e pluridisciplinare, che deve necessariamente confluire in un progetto per una nuova architettura della città.

PROGRAMMA

Si parte con i saluti istituzionali: Francesco Priolo (rettore Università di Catania), Enrico Trantino (sindaco di Catania), Matteo Ignaccolo (direttore Dicar Unict), Rosario Fresta (presidente Ance Catania), Mauro Scaccianoce (presidente Ingegneri Catania), Sebastian Carlo Greco (presidente Architetti PPC Catania), Agatino Spoto (presidente Collegio Geometri Catania), Stefano Branca (direttore sez. Osservatorio etneo Ingv Catania), Mauro Corrao (presidente Geologi Sicilia), Andrea Barocci (presidente ISI Ingegneria Sismica Italiana).

Seguiranno le relazioni di: Salvatore Cocina (direttore generale Protezione Civile Regione Sicilia), Salvatore Scalia (commissario straordinario Ricostruzione Sisma Area Etnea), Paolo la Greca (vicesindaco e assessore Urbanistica Comune di Catania).

Alle 16.00 tavola rotonda su “Lo stato di rischio del territorio”, moderata da Annalisa Greco (associato Scienza delle Costruzioni Dicar Unict) con gli interventi di: Mauro Corrao (Ordine Regionale dei Geologi), Domenico Patanè (dirigente di Ricerca Ingv), Ivo Caliò (Ordinario Scienza delle Costruzioni, Dicar Unict).

Alle 17.00 nuova sessione, moderata da Matteo Ignaccolo (direttore Dicar Unict) con la partecipazione di: Salvatore Riccardo Messina (vicepresidente Ance Catania), Giovanni Longhitano (consigliere Ordine degli Architetti PPC Catania), Alfio Torrisi (consigliere Segretario Ordine degli Ingegneri, Catania), Luca Zordan (vicepresidente ISI Ingegneria Sismica Italiana), Agatino Spoto (presidente Collegio dei Geometri, Catania).

Chiuderà i lavori il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci.