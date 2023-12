“Quest’anno la CNA per le feste ha deciso di non festeggiare ma fermarsi e riflettere”

LA CNA DI PALERMO PER NATALE METTE DAVANTI I DIRITTI

QUESTA SERA AL TEATRO GARIBALDI L’INCONTRO “UN NATALE PER I DIRITTI DI TUTTI”

Quest’anno la CNA (Confederazione Nazionale Artigiani e della Piccola e Media Impresa) per le feste ha deciso di non festeggiare in modo classico ma di fermarsi e riflettere sul tema dei diritti di tutti. Questa sera infatti al Teatro Garibaldi dalle 18.30 in poi è in programma un evento che nel corso della serata si svilupperà in diverse forme ma che soprattutto vuole essere l’occasione di un importante momento di incontro e scambio fra persone, in un’armonica combinazione ed esecuzione di performance teatrali, musicali, proiezioni, discussione e dibattito sul tema dell’affermazione e della tutela dei diritti di chi nella nostra società sempre più spesso si trova in condizioni di difficoltà. Conduce

Daniela Tornatore

Saluti Istituzionali

Roberto Lagalla – Sindaco di Palermo

Intervengono

Don Sergio Ciresi – Caritas Palermo

Antonella Tirrito – Assessore Politiche Sociali e Migratorie

Rosalia Pennino – Assessore Politiche di Genere e Pari Opportunità

Giampiero Cannella – Assessore alla Cultura Agnese Ciulla – fio.PSD

Laura Nocilla – Responsabile U.O. Casa dei Diritti

Anna Provenzano – Responsabile U.O. Marginalità Adulta

Marco Guttilla – Coordinatore POC Dimora, Istituto Don Calabria

Anna Ponente – Centro Diaconale La Noce, Istituto Valdese

Lina Trimarchi – Io Sono l’Altro APS Patrizia Oddo – Gli Angeli della Notte Onlus

Conclusioni

Dario Costantini – Presidente Nazionale CNA

Programma

Monologo teatrale-musicale di Chris Obehi – Proiezione, intervista e presentazione del libro ‘Aldo ed Helios – Un sogno di libertà’ di Massimo Brizzi – Proiezione cortometraggio ‘Mon Clochard’ di Gian Marco Pezzoli, prod Articulture – Concerto musicale Chris Obehi, Fabrizio Malerba, Luca Trentacoste, Federico Mordino, Alessandro Presti, Susan Emafidon – Cena della fratellanza, dell’amicizia e del rispetto.

