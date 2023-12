Il primo anno di “Red records” a Palermo

Buon compleanno Pablo. Benvenuta Red records a Palermo. La casa discografica italiana di jazz ha scelto il locale di via Rutelli 11 come unico punto vendita di Palermo dei propri dischi, che vede in catalogo artisti come Chet Backer, Cedar Walton, Hank Jones, Paul Bley, Bobby Watson, Joe Henderson e tanti altri.

Un regalo in occasione del primo anno dalla nascita del locale ti Turi Vasques, diventato un punto di riferimento e ritrovo per gli amanti del mondo del vinile, soprattutto usato, che cercano delle chicche in esclusiva.

Una festa che durerà l’intera giornata del 16 dicembre e che raggiungerà la sua apoteosi alle 19, con degustazioni ed esibizioni a sorpresa di artisti palermitani che suoneranno in acustico nella sala interna del locale.

Un album targato Red Records da Pablo Bio E Vinili

Mi piace: Mi piace Caricamento...