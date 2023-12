I “I Candelai” di Palermo il primo concerto in assoluto della band dedicato a brani inediti

Dopo tanti anni di serate, musica e divertimento insieme sulle note più celebri della storia della musica, è arrivato il tempo per i Jack & The Starlighters di esibirsi in un concerto in cui proporranno tutti gli i brani inediti che fanno parte del nuovo progetto discografico della band formata da Gioacchino ’Jack’ Cottone – voce solista, Dario Lo Giudice – basso, Danilo Mercadante – chitarra, Fabrizio Pacera – batteria e percussioni.

L’appuntamento è per giovedì 21 dicembre a I Candelai di Palermo (via dei Candelai, 65 – ore 22.00 Sul palco salirà, in apertura, Nancy Ferraro & Radioflores in un open act in cui presenteranno il nuovo singolo del loro progetto inedito, “Rotoli”. A seguire Mauro Di Franco dj set.

Per l’occasione, i Jack & The Starlighters, presenteranno il nuovo singolo, in uscita in digitale e in radio lo stesso giorno del concerto, dal titolo “Dormini addosso”: “Siamo felici di annunciare il nostro primo concerto da autori – dichiara la band – una serata dedicata alla musica inedita, che brilla e fa vibrare l’anima. Perché è ancora possibile fare nuova musica, entrare nei cuori delle persone, rimanere nelle loro teste”.

“Il nuovo brano – prosegue la band – apre le porte all’utilizzo dei sintetizzatori ed effetti moderni, miscelandolo al Rock old school e alla Dance: “scritto da Nancy Ferraro (autrice de “Il Fuoco e l’Aria”) e Flavia Farruggia per la band, racconta di come un modo di fare, un piccolo errore, dettato dalla frenesia della società moderna – profondamente e continuamente alterata da messaggi e mode spesso discutibili – possano distruggere l’equilibrio di un rapporto. Un brano che parla anche di come un soggetto possa essere così diverso nell’apparenza sociale rispetto al suo “io” profondo.La partecipazione di artisti ed amici come Gianni Varrica (tastiere), Manfredi Tumminello (chitarre), Simone Campione e Dario Di Matteo (Mind House), insieme alla verve di Fabrizio Pacera (batteria), Dario Lo Giudice (basso) e Danilo McCartney (chitarra elettrica), e alla produzione artistica di Jack Cottone (voce), hanno reso possibile la realizzazione di questo nuovo singolo.”

Anche questo nuovo brano, come i precedenti usciti negli scorsi mesi, è estratto dal nuovo album, che uscirà nel 2024, che si ispira ad una visione romantica e malinconica che a tratti vede un mondo troppo disegnato per una “macroumanità” e il conseguente totale annullamento della visione soggettiva. Contesto accentuato ulteriormente da quello che è l’incalzante e prepotente presenza del mondo social che in qualche modo ha creato dei veri e propri “avatar” di noi stessi.

In apertura al concerto di Jack & The Starlighters si esibiranno Nancy Ferraro & Radioflores, che presenteranno in anteprima il loro nuovo singolo, dal titolo“Rotoli”: “Questo brano parla di una storia arrivata al capolinea, dove la donna ha raggiunto la consapevolezza che non si può più andare avanti ed è meglio voltare pagina, e lui invece vorrebbe dare un’altra chance alla coppia. Ma quando una storia non fa stare più bene, bisognerebbe accettare il fallimento, e andare avanti ognuno per sè. Ad oggi il consiglio che vogliamo dare è che, quando per uno dei due la storia è finita, non è necessario andare all’ultimo appuntamento”.

Il gruppo musicale “Jack & the Starlighters” nasce nel 2002, ed è attualmente composto da quattro elementi: Gioacchino’Jack’Cottone – voce solista, Dario Lo Giudice – basso, Danilo Mercadante – chitarra, Fabrizio Pacera – batteria e percussioni. Il gruppo ha in attivo numerose esibizioni in locali, piazze di diversi comuni, partecipazioni a concorsi musicali e presenze in varie note emittenti televisive. Jack & The Starlighters si esibisce regolarmente, sin dalla sua nascita, nei più noti locali di Palermo con spettacoli revival di tutta la più bella musica degli anni ’50 ’60 e ’70. Nel dicembre 2010 la band partecipa all’evento “Dagli stadi alle stelle”, evento svoltosi nel cineteatro “Golden” a Palermo condotto da Roberto Gueli e la Miss Italia Miriam Leone, insieme ad altri ospiti quali Sasà Salvaggio e Arisa. Dal 2011, il gruppo apre una collaborazione con il gruppo comico delle “Malerbe”, conosciuto per la sua collaborazione nel programma televisivo di Mediaset “Le Iene”, prendendo parte ad uno spettacolo di intrattenimento live che prende il titolo di “Pushow”. Il 2012 si presenta come un anno particolarmente ricco per la band: innanzitutto prende parte a degli spettacoli per le campagne dei candidati a Sindaco di Palermo, partecipando attivamente soprattutto per il Sindaco Orlando. Successivamente partecipa alla commemorazione della morte del giudice Giovanni Falcone a Piazza Magione. Il gruppo ha in attivo oltre 4 mila concerti tra piazze, locali e apparizioni televisive. Tra queste ultime spiccano l’essere stati doppiamente protagonisti di due scherzi organizzati dal programma televisivo “Le Iene” di Italia uno. Nella sua versione allargata la band vanta in curriculum anche un Tribute show a Otis Redding che dal 2017 ha calcato diversi palchi importanti (Teatro Savio, Piazza Verdi, etc…). Nel 2018 la band, attiva sulla scena musicale dal 2002 con un importante repertorio di rock e rock and roll italiano, inglese e americano dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, presenta con un grande show presso lo Spazio Franco dei Cantieri Culturali alla Zisa, il primo brano inedito che fa da apripista ad un progetto discografico di prossima pubblicazione “La Gitana”. Nello stesso anno la prima fortunata edizione di “Palermo Tram & Rock 2018” sostenuta a Natale dal Comune di Palermo e realizzata tra i Tram e la serata finale sul palco a Piazza Verdi. Nel 2019 La band è pronta per girare “Good time rolls”, il video tratto dal loro nuovo singolo, sempre per la regia di Gioacchino “Jack” Cottone. Nel 2020, nel corso del lockdown, esce “Maschere senz’anima” Nel settembre del 2021 arrivano in finale al Sanremo Rock festival con il brano inedito “il fuoco e L’aria”, esibendosi al Teatro Ariston di Sanremo. Nel gennaio del 2022 debuttano come protagonisti della serie su Discovery real time “Mizzica che nozze” il format che parla dei matrimoni siculi visti dagli occhi della band. Nel marzo 2023 esce “Ascoltami” primo estratto dall’album e qualche mese dopo esce “Ti amerò” ). Ad ottobre 2023 esce “Il Giorno”, con videoclip

