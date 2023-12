Catania, dieci “Eccellenze di Sicilia” ricevono il Premio Sikelos 2023

Si è svolta ieri nella magnifica cornice del Palazzo degli Elefanti di Catania, l’edizione targata 2023 del Premio Sikelos.

Cos’è il Premio Sikelos

Il Premio Sikelos è una cerimonia con cadenza annuale che prende il nome dall’Associazione – con a capo il Presidente Andrea Finocchiaro, il vice Natale Spolverino e il segretario Giuseppe Milazzo – in cui le amministrazioni comunali delle singole Province siciliane nominano le “Eccellenze di Sicilia” che si sono distinte lodevolmente nella valorizzazione del proprio territorio, dall’ambito professionale a quello culturale e sociale.

Chi sono i premiati per Provincia

Catania – Rita Angela Carbonaro (Eccellenza nell’ambito Professionale) ,dal luglio del 1998 direttrice (già direttore aggiunto) delle Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” di Catania;

,dal luglio del 1998 direttrice (già direttore aggiunto) delle Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” di Catania; Palermo – Anthea Di Benedetto (Eccellenza in ambito Sociale) , Presidente e fondatrice, dal 2020 ad oggi, dell’Associazione Aurea Caritate nell’ambito dell’antiviolenza e della tutela di donne e minori;

, Presidente e fondatrice, dal 2020 ad oggi, dell’Associazione Aurea Caritate nell’ambito dell’antiviolenza e della tutela di donne e minori; Agrigento – Ignazio Gibilaro, generale di Corpo Armata della Guardia di Finanza (Eccellenza nell’ambito Professionale) , responsabile di prestigiose unità operative/investigative; è stato anche diretto collaboratore dell’allora Giudice Istruttore Giovanni Falcone.

, responsabile di prestigiose unità operative/investigative; è stato anche diretto collaboratore dell’allora Giudice Istruttore Giovanni Falcone. Caltanissetta – Salvatore Amorelli (Eccellenza nell’ambito Professionale) , fondatore dal 1980 dell’omonima impresa artigiana Amorelli Pipe;

, fondatore dal 1980 dell’omonima impresa artigiana Amorelli Pipe; Enna – Mauro Salvatore Todaro (Eccellenza in ambito Culturale) ,Presidente dal 2018 ad oggi dell’Associazione “Per un mondo di sorrisi”;

,Presidente dal 2018 ad oggi dell’Associazione “Per un mondo di sorrisi”; Messina – Mario Sarica (Eccellenza in ambito Culturale) , fondatore del Museo di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di villaggio Gesso;

, fondatore del Museo di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di villaggio Gesso; Ragusa – Ivana Tumino (Eccellenza in ambito Sociale) ,Presidente dal 2013 ad oggi della Cooperativa Sociale Proxima, Ente accreditato a realizzare il Programma Unico di Emersione, Assistenza ed Integrazione Sociale in favore di vittime di tratta e sfruttamento;

,Presidente dal 2013 ad oggi della Cooperativa Sociale Proxima, Ente accreditato a realizzare il Programma Unico di Emersione, Assistenza ed Integrazione Sociale in favore di vittime di tratta e sfruttamento; Trapani – Salvatore Ombra (Eccellenza in ambito Professionale) , Vice Presidente del CdA, Dirigente e Responsabile amministrazione e finanza di Ausonia Srl, azienda che progetta, produce e commercializza una vasta gamma di gruppi elettrogeni;

, Vice Presidente del CdA, Dirigente e Responsabile amministrazione e finanza di Ausonia Srl, azienda che progetta, produce e commercializza una vasta gamma di gruppi elettrogeni; Siracusa – Marcello Lo Iacono (Eccellenza in ambito Culturale ), uno dei fondatori dell’Associazione di impegno sociale “Plemmirio Blu“. Dal 2014, coordina e rappresenta le più importanti Associazioni ambientali e culturali della Città;

), uno dei fondatori dell’Associazione di impegno sociale “Plemmirio Blu“. Dal 2014, coordina e rappresenta le più importanti Associazioni ambientali e culturali della Città; Il premiato dal Consiglio direttivo dell’Associazione Sikelos Baldo Alberti – (Eccellenza in ambito Professionale), da P.R. a ballerino autodidatta, è oggi il fondatore di Baldo Alberti Eventi.

Presenti all’evento il Presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi, il Consigliere Comunale Alessandro Campisi, l’Assessore Viviana Lombardo; tutti in rappresentanza del Comune di Catania. Come presenze istituzionali si ringrazia l’onorevole della Camera dei deputati di Fratelli d’Italia Longi e il sindaco di Sant’Agata Li Battiati, Marco Nunzio Rubino.

Si ringrazia l’Istituto “Fermi-Eredia” di Catania per l’accoglienza.

Il premio Sikelos è stato indetto grazie anche ai seguenti partners: Assemblea Regionale Siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana, Comune di Catania, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Confesercenti Sicilia e Catania, Confindustria Sicilia e Catania, BC Sicilia, Pro Loco Sicilia, Associazione Siciliana della Stampa, Maurizio Giuffrida. Un ringraziamento speciale va a MG Maurizio Giuffrida di Remax Platinum come Sponsor ufficiale del Premio Sikelos 2023.

…

SCHEDE DEI PREMIATI NEL DETTAGLIO

Catania – Rita Angela Carbonaro (Eccellenza nell’ambito Professionale)

La città etnea ha deciso di conferire il premio a Rita Angela Carbonaro, dal luglio 1998 direttrice (già direttore aggiunto) delle Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” di Catania. Ha collaborato con diversi giornali e periodici italiani e stranieri; ha all’attivo diverse pubblicazioni inerenti il ricco Patrimonio bibliografico della Biblioteca e la lunga e affascinante storia dei Benedettini del Monastero di San Nicolò l’Arena. Nel 2018 ha curato il Commentario della riproduzione facsimilare della Bibbia miniata di Pietro Cavallini dei secoli XII-XIV con l’Istituto dell’Enciclopedia Treccani e il catalogo “Incunaboli a Catania I”; nel 2020 il “Tabulario dei Monasteri di Santa Maria di Licodia e di San Nicolò l’Arena di Catania” di 101 pergamene inedite dei secoli XIV-XV. Componente di Commissioni di concorsi pubblici e premi letterari, in atto è anche tutor aziendale per gli studenti universitari. Nel tempo, per promuovere l’Istituzione, ha realizzato diversi documentari e servizi televisivi con emittenti locali, nazionali e internazionali; ha istituito le visite guidate alla Biblioteca per tutte le fasce di età; ha stipulato accordi di collaborazione con diverse Istituzioni per tirocini e stage di formazione ed orientamento con le maggiori Università e Istituzioni italiane e straniere; ha ospitato e promosso mostre, spettacoli teatrali ed eventi culturali di vario genere. Per le attività svolte durante la sua carriera ha ricevuto diversi premi e nel 2021 una Benemerenza Speciale della Nobile Accademia Internazionale Mauriziana.

Palermo – Anthea Di Benedetto (Eccellenza in ambito Sociale)

Il capoluogo siciliano, come eccellenza in ambito sociale, ha deciso di conferire il premio ad Anthea Di Benedetto. Presidente e fondatrice, dal 2020 ad oggi, dell’Associazione Aurea Caritate nell’ambito dell’antiviolenza e della tutela di donne e minori. Protagonista dell’attivazione di uno sportello online dedicato ai disagi psicologici e a traumi ed effetti post Covid-19. La dottoressa Di Benedetto ha anche sviluppato un progetto pedagogico sperimentale in natura dedicato al disagio infantile. Si è distinta anche per progetti culturali ed artistici sul territorio di Catania come “Eroine siciliane, Sante e Regine” contro la violenza sulle donne.

Agrigento – Ignazio Gibilaro, generale di Corpo Armata della Guardia di Finanza (Eccellenza nell’ambito Professionale)

Il Generale Ignazio Gibilaro è il premito della Provincia di Agrigento. Ha fatto il suo ingresso nell’Accademia Ufficiali della Guardia di Finanza il 2 ottobre 1980. Oltre 33 dei successivi 43 anni di servizio lo hanno visto impegnato “sul campo”, quale responsabile di unità e reparti territoriali, investigativi e di intelligence. Gibilaro è stato responsabile di prestigiose unità operative/investigative nell’ambito dei Nuclei di Polizia Tributaria di Torino, Milano, Roma, Palermo; ha comandato i Comandi Provinciali di Trapani, Catania e Roma, nonché il Comando Regionale Sicilia; è stato al vertice del GICO (Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata) di Firenze e dello SCICO (Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata) della Finanza. Nei restanti dieci anni di servizio, Gibilaro ha ricoperto complessi e strategici incarichi di “Stato Maggiore” presso il Reparto “Personale” del Comando Generale del Corpo ed ha frequentato prestigiosi corsi di formazione e di alta qualificazione; tra questi ultimi merita di essere ricordato il 26° Corso Superiore di Polizia Tributaria. Successivamente alla promozione al grado apicale di Generale di Corpo d’Armata (1 gennaio 2019), ha ricoperto i seguenti incarichi: dal marzo 2019 al maggio 2022 ha comandato l’Interregionale per l’Italia Meridionale (Comando di alta direzione, coordinamento e controllo delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata e Molise); dal giugno 2022 al settembre 2023 ha rivestito l’incarico di vertice di quel Comando Aeronavale Centrale da cui dipendono le maggiori unità navali ed aeree del Corpo impegnate nel contrasto a tutti i traffici illeciti perpetrati nel Mediterraneo, nonché in operazioni di soccorso e Protezione civile in scenari nazionali ed internazionali. L’excursus professionale dell’ufficiale è stato altresì caratterizzato da alcune straordinarie vicende professionali ed umane, in alcuni casi definibili “storiche”, tra le quali meritano un’espressa menzione i quattro anni in cui è stato un diretto collaboratore dell’allora Giudice Istruttore Giovanni Falcone. Nel 1986 venne assegnato al Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Palermo e prescelto per ricoprire l’incarico di responsabile di una squadra di investigatori operante alle dirette dipendenze dello storico “Pool antimafia dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo” per l’esecuzione di quelle pioneristiche indagini bancarie e societarie che furono determinanti per il positivo esito dei cosiddetti “maxi-processi a Cosa Nostra”. Tra le numerose onorificenze militari e civili si evidenzia quella di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Caltanissetta – Salvatore Amorelli (Eccellenza nell’ambito Professionale)

Salvatore Amorelli ha ricevuto il premio per la città di Caltanissetta. Nel 1980 fonda l’omonima impresa artigiana Amorelli Pipe. Già nel 1982 le vetrine dei negozi più prestigiosi d’Italia mostravano assieme ai marchi storici della Lombardia e del Pesarese le pipe della prima fabbrica siciliana. Nel 1985 i cultori anche internazionali apprezzano dalle immagini del libro “Le pipe più belle d’Italia”, una veste innovativa del Made in Italy. Distribuite nei migliori negozi d’Italia dal 1986 da un’azienda con sede nelle Marche, il marchio Amorelli si afferma rapidamente prima negli USA, Canada, Austria e poi in Cina, Giappone etc. In Germania dal 1989 la casa Magne Falkum acquista tutta la produzione di modelli particolari realizzati secondo le preferenze tedesche. Nasce un tabacco da pipa e un sigaro aromatico Amorelli. Nel 1989 fonda e amministra fino al 1995 la “Oreficeria d’Or”, azienda attiva nel settore del commercio di oreficerie e preziosi. Nel 1992 fonda e gestisce fino al 1995 la “Scuola Artigiana” per il recupero e l’inserimento lavorativo di minori a rischio. La stampa Internazionale, dal Sole 24 Ore a Target-China, ospita nei redazionali e nei reportage le “intraprese” di Amorelli: dalle pipe-gioiello con brillanti per donna da una Joint Venture con Gudrun Pasternack, nipote del nobel, alle pipe destinate al mercato arabo, come il magnifico Narghilè realizzato per H.H. Abdullah Al Saud, dopo gli eventi delle opere realizzate per S.S. Woityla, Clinton, Koll, Marini (Presidente Senato), diversi Ministri della Repubblica Italiana e Organi Istituzionali dello Stato. Nel 1997 viene nominato Membro Onorario del Consiglio della NIAF (National Italian American Foundation) e dal 1998 fino al 2002 promuove progetti turistici per italo-americani in Sicilia. Nel 2000 viene nominato Cavaliere della Repubblica Italiana. In collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica svolge diversi Progetti di ricerca e formazione.

Enna – Mauro Salvatore Todaro (Eccellenza in ambito Culturale)

Enna premia come Eccellenza in ambito Culturale, Mauro Salvatore Todaro, Presidente dal 2018 ad oggi dell’Associazione “Per un mondo di sorrisi”. Quest’ultima è attiva nella provincia per numerosi progetti no profit e a favore dei più bisognosi. Spicca la partecipazione dell’associazione nel giugno scorso durante l’inaugurazione di una Baby Room nei locali del Pronto Soccorso dell’Umberto I di Enna. Todaro è stato anche presidente della Pro Loco di Enna, operante negli eventi ennesi.

Messina – Mario Sarica (Eccellenza in ambito Culturale)

Premio della Città dello Stretto a Mario Sarica, laureato in discipline delle Arti, Musica e Spettacolo all’Università di Bologna e specializzato sotto la guida del prof. Roberto Leyd e del prof. Febo Guizzi, in etnomusicologia, con particolare interesse di studio nei confronti dell’etnorganologia, ovvero lo studio degli strumenti da suono e musicali di tradizione. Dalla fine degli anni settanta del Novecento, all’attività pubblicistica di cronaca musicale svolta su quotidiani (Gazzetta del Sud) e riviste specializzate (Suono Sud, Culture Musicali etc.), ha affiancato una capillare ricerca sul campo, soprattutto nell’area centro orientale della Sicilia, per la riscoperta e lo studio della pratica strumentale di tradizione e delle residue forme di canto nei contesti agropastorali di lavoro e di festa. Numerosi e originali i suoi contributi di studio (antologie sonore, in vinile e cd, documenti audiovisivi, saggi e libri). Di rilievo anche la produzione di eventi performativi musicali a tema, laboratori e seminari etnomusicologici e le docenze a contratto presso il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo e l’Università degli studi di Messina Tra gli esiti più originali della sua ricerca la fondazione nel 1996 – quest’anno taglia il traguardo del quarto di secolo – del Museo di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di Villaggio Gesso, realtà etnografica unica nel suo genere in Sicilia, che fa capo all’associazione culturale Kiklos.

Ragusa – Ivana Tumino (Eccellenza in ambito Sociale)

La provincia iblea premia nell’ambito Sociale Ivana Tumino, Presidente dal 2013 ad oggi della Cooperativa Sociale Proxima, Ente accreditato a realizzare il Programma Unico di Emersione, Assistenza ed Integrazione Sociale in favore di vittime di tratta e sfruttamento. Dal 2003 la Cooperativa è attiva contro ogni forma di sfruttamento. La Mission è offrire opportunità di fuga, cambiamento e crescita a coloro i quali intendono sottrarsi all’assoggettamento e al condizionamento legati a situazioni di sfruttamento e di tratta. La Cooperativa, con a capo la Presidente Tumino, si attiva da anni per incontrare e costruire relazioni con persone ad alto rischio di vulnerabilità, mettendo a loro disposizione un luogo sicuro e adeguato a soddisfare bisogni di protezione e sicurezza, fornendo sostegno finalizzato alla maturazione di competenze personali necessarie per il percorso di crescita ed autonomia. Da sempre la Tumino opera nell’ambito del sociale, negli anni è stata anche operatore socio assistenziale, volontaria e impiegata nel Servizio Civile.

Trapani – Salvatore Ombra (Eccellenza in ambito Professionale)

La città di Trapani conferisce il premio come Eccellenza siciliana in ambito Professionale al Vice Presidente del CdA, Dirigente e Responsabile amministrazione e finanza di Ausonia Srl. Si tratta di Salvatore Ombra, da ben 33 anni operativo dell’azienda trapanese che progetta, produce e commercializza una vasta gamma di gruppi elettrogeni standard nel range da 5 a 3300 kVA, contando su moderni stabilimenti che occupano una superficie totale di 32.000 m². Ombra è stato anche negli anni assessore con delega al bilancio del Comune di Trapani.

Siracusa – Marcello Lo Iacono (Eccellenza in ambito Culturale)

Marcello Lo Iacono nasce a Palermo, dove trascorre l’infanzia e l’adolescenza. Nel 1969 la professione lo porta a Siracusa, dove inizia a collaborare con società del petrolchimico occupandosi di costruzioni e manutenzioni industriali. Collabora con la stessa Montedison Spa ricoprendo il ruolo di gestore della manutenzione dell’impianto cloro soda, dove affronta, in modo organico, il piano di Mercurio Zero per il risanamento ambientale. Lasciata la collaborazione nel 1978 ha l’opportunità di eseguire autonomamente lavori per conto della società americana SIAPA, nonché la posa di un ponte stradale e di uno ferroviario sul fiume Simeto a Catania ed un impianto di produzione di detersivi in Libia ed altri lavori in Tunisia ed Egitto. Costituisce con altri una società siracusana ricoprendo il ruolo di direttore tecnico intraprendendo un solido percorso di costante crescita nel campo metalmeccanico che lo porta ad eseguire nel 1987 il montaggio del più importante ponte metallico d’Europa a travata continua, curvilineo, ad un’altezza di lavoro di oltre 90 mt, in provincia di Avellino. Nel 1989 l’azienda in cui opera entra a far parte, come unica rappresentante non veneta, del Consorzio Veneto Acciaio, dedicandosi alla costruzione ed al montaggio di viadotti sulla Padova-Venezia, nell’ambito delle opere di ammodernamento delle infrastrutture del Nord-Est italiano in occasione di ITALIA 90. Tra i manufatti realizzati spiccano ponti e viadotti metallici stradali e ferroviari, le costruzioni navali complesse, le strutture spaziali reticolari, gli edifici civili ed industriali di elevata metratura e comprovata sfida tecnica. Completa il proprio percorso di maturazione con la realizzazione di un importante settore degli aeroporti, nazionale ed internazionale, di Fiumicino a Roma e con la realizzazione di alcune delicate strutture per consentire il recupero e il galleggiamento della Costa Concordia. Dopo oltre quarant’anni di lavoro Marcello Lo Iacono abbandona il settore della carpenteria metallica. Assieme ad altri Cittadini costituisce l’Associazione di impegno sociale “Plemmirio Blu” e si occupa con passione ed energia delle problematiche presenti sul Territorio cittadino contrastando la collocazione di un potente radar in piena Area Marina Protetta del Plemmirio ottenendone la rimozione. Dal 2014, coordina e rappresenta le più importanti Associazioni ambientali e culturali della Città (Italia Nostra, Legambiente, Storia Patria, Amenesty International, Ente Fauna Siciliana, Giovani Per Siracusa, Ipasvi, La Nereide, Cittadinanzattiva, Unicef) riunite nel Raggruppamento “SAVE VILLA REIMANN” coinvolgendole nella difesa e valorizzazione di Villa Reimann, importante lascito di una gentildonna danese alla Città di Siracusa della cui vita e passioni ha scritto un libro insieme alla Prof.ssa Lucia Acerra, Presidente ed anima storica di Italia Nostra di Siracusa con cui costituisce il 1° marzo 2021 l’Associazione “Christiane Reimann”. Ha avuto modo di riportare in Villa le suppellettili, i quadri, le ceramiche, i gioielli ed i reperti archeologici disseminati in tanti luoghi della città, ricollocandoli al loro posto originario e dando vita al “Memoriale di Christiane Reimann”, procedendo ad un restauro totale dei locali del piano terra che per tanti anni sono rimasti chiusi al pubblico ed abbandonati ad un pesante degrado. Inoltre ha proceduto all’inventario dei duemila volumi che compongono la prestigiosa biblioteca della Villa e delle oltre 20.000 pagine del Fondo Cartaceo Reimann a cui è riuscito a far applicare il vincolo da parte della Soprintendenza Archivistica di Palermo. È stato co-fondatore del Raggruppamento “SOS SIRACUSA” composto da oltre 50 Associazioni culturali ed ambientali per contrastare l’assalto dei palazzinari alla Città ed agli ultimi luoghi naturali delle coste siracusane. Da pochi anni si è avvicinato al mondo poetico prediligendo scrivere sonetti ispirati alla vita ed ai sentimenti ed alcuni componimenti, anche in lingua siciliana, sono stati premiati. In ultimo è stato il fautore del restauro di arredi in pietra del Giardino Storico della Villa e di un antico pianoforte che consente ogni anno di rappresentare concerti anche lirici seguitissimi. Ha scritto una ministoria di Siracusa, dal neolitico ad oggi, sintetizzata in 22 capitoletti, ultima prova di amore, lui palermitano, verso la città che lo ha accolto e sostenuto.

Il premiato dal Consiglio direttivo dell’Associazione Sikelos

Baldo Alberti – (Eccellenza in ambito Professionale)

Il percorso artistico di Baldo Alberti, personaggio eclettico inizia giovanissimo, quasi per gioco, lavorando in varie discoteche come P.R. e ballerino autodidatta. Il suo nome gira vertiginosamente in tutte le one night siciliane: dal Divina al Cabana, dal Marabù al Taitù, passando per il Lady Godiva, Tout Và, Septimo, Medea 5, Golden Gate, Malibù, Pigalle, Miami, Clone Zone, Veleno, Nottola, eccetera. Sospinto da questa grande forza comunicativa decide di trasformare la sua passione in un vero lavoro inventandosi un ruolo artistico a 360 gradi. Inizia così a studiare danza classica, contemporanea, improvvisazione, cunningham, sperimentale e jazz nei migliori centri di danza di Catania, esibendosi in varie strutture, dal Teatro Metropolitan al Valentino, all’Ambasciatori di Catania al Sirenetta di Mondello (Palermo), passando anche per Siracusa ed altre importanti città siciliane. Presa coscienza della sua forza artistica si trasferisce a Roma continuando a perfezionarsi professionalmente nella danza moderna, funky, hip hop, free style, studiando al Centro Ials di Roma e partecipando in vari spettacoli e stage con i migliori maestri e coreografi quali: Flavio Bennati, Enzo Paolo Turchi, Bob Curtis, Franco Miseria, Salaorni, Leontine Snell, Paul Steffen, Marco Jerva, Steve Mustafà “Crazy Gang School”, Mauro Mosconi. Premiato come ballerino protagonista all’Hotel Quirinale di Roma dall’attore Carlo Dapporto. Parteciperà a varie collaborazioni artistiche con Moana Pozzi e ingaggiato come Direttore Artistico del night club Pito Pito di Ilona Staller in arte Cicciolina, dall’Atlantide di Jessica Rizzo e Marco Toto, al Blue Moon di Riccardo Schicchi con Eva Henger, Mercedes Ambrus, eccetera. Studia teatro e Mimo Sperimentale lavorando in vari teatri: il Teatro Brancaccio (Gigi Proietti), la Chanson, Sistina, eccetera. Parallelamente alle sue produzioni ed organizzazioni artistiche inizia la sua attività di insegnante e coreografo presso il Centro Coreografico Danza Renato Greco e all’Accademia di Danza Jazz “Best Dance” di Roma curata dal maestro nonché collega Giacomo Molinari. Viste le sue innumerevoli qualità innovatrici da “Visionario”, verrà chiamato da varie emittenti televisive nazionali e varie discoteche, lavorando con i migliori DJ e Performer Nazionali ed Internazionali quali: Claudio Coccoluto, lo staff Radio Deejay, David Morales, Barbara Tucker, Ralf, Kerry Chandler, Franchino, Kenny Carpenter, Angel Of Love, Little Louie Vega, Fargetta, Molella, Prezioso, Joe T. Vannelli, Tony H, Francesco Zappalà, Principe Maurice, Lill Luis, Gigi D’Agostino, Daniele Tignino by Ti.Pi.Cal, Xena, Staff Exogroove, Frank’O Moiraghi, Carl Cox, Stefano Noferini, Erick Morillo, Frankie Knuckles, eccetera. Sviluppa collaborazioni in varie fiere e concerti vari, tra cui i Gipsy King e artisti del momento. Le sue qualità assumono sempre più visibilità mediatiche Nazionale ed Internazionale e diventa promoter e Tour operator nei periodi estivi delle aziende Heineken, Rizla+ Italia, Fashion Show (Italia 1), Axe Perfume, Tribe of Sound, Alcatel Fashion Show, TDK Performance Lab, Treno Azzurro, Disco Wave, Art Wave, successivamente un Tour in Grecia e a Malta presso il Teatrino del Casinò Dragonara. Decide a questo punto di creare un Agenzia di Spettacolo denominata “Envidia Movement Agency”, organizzando il 23 aprile del 1989 il primo concerto live 17RE dei Litfiba al Teatro Metropolitan di Catania, in seguito altri live quali: Meteors, Nico (Velvet Underground), Joe Perrino & The Mellowtones, Moda, Pankov, The Stars Of Heaven, Garbo (On Air), Neon, Go Flamingo, The Sick Rose, Aiazzi/Maroccolo “Litfiba” (On Air), eccetera. Vista la sua ascesa prorompente, verrà contattato da varie agenzie laziali collaborando per varie manifestazioni Rock quali: Nina Haghen, Sisters Of Mercy, Van Halen, Mission, Mötley Crüe, eccetera. Negli anni 2000 continua la sua ascesa tanto da rappresentare il Sud Italia al SIB/Night Wave di Rimini come Performer Teatrale più in voga della Sicilia lavorando in tutti i locali di Rimini, Riccione e tutta la Riviera Romagnola. La sua continua voglia di sperimentazione e ricerca lo porta su nuovi confini e obiettivi e si concentra nel benessere psicofisico prendendo attraverso gli studi l’attestazione come Tecnico Terapista, lavorando in Equipe col Prof. Vecchio del Policlinico di Catania. Parallelamente attraverso la sua versatilità raggiungerà una posizione nell’ambito Olistico, e decide di andare in India e diventare un massaggiatore professionista Ayurvedico Olistico su 5 livelli e Rekista di 2° livello. Chiaramente continua ad alimentare la sua vena artistica. Lo nota il regista Luca Verdone (fratello di Carlo Verdone), ingaggiandolo nello staff del film “Il Piacere di Piacere” come attore non protagonista. Completa il suo nuovo fisico spirituale e decide di investire sul suo corpo allenandosi duramente e lavorando anche in vari centri sportivi in tutto il Lazio e in tutta Italia diventando un Personal Trainer riconosciuto dal C.O.N.I. e da varie associazioni quali Sviluppo&Progresso Roma attestandosi anche come 1° Soccorso CPR-BLS.D.. Nonostante i vari percorsi di crescita dai grandi numeri Baldo Alberti continua ad essere punto di riferimento dei movimenti nazionali; da qui nasce il progetto NONsoloNERO trasformatosi successivamente ad AmnésiA. Con il marchio NONsoloNERO nel 2018 crea una delle serate evento più attese in Italia. Riuscirà con essa a toccare il cuore di tutti i nostalgici rock grazie anche ad un docu-film che realizza a quattro mani con il regista Ettore Tortorici. Da qui dopo il post pandemia di sviluppare un nuovo brand che racchiuda la sintesi di tutti i suoi percorsi ed idee. Nasce Baldo Alberti Eventi in Partnership con ĒNVIDIA MOVEMENT Management pronto per nuove sfide e nuove avventure quali: Aperitivi Glamour. Eventi NONsoloNERO&AmnésiA. Art Director e Presentatore Evento ’80 ’90 DISCO CELEBRATION il 30 giugno scorso, unico Evento irripetibile presso il parco commerciale “Le Zagare” di Catania. Ingaggiato dal progetto “Fabrik” come Artista in qualità di Vocalist Glamour.

Mi piace: Mi piace Caricamento...