Alla Torre Ventimiglia di Montelepre la personale pittorica dell’artista palermitana Claudia Oliveri

Condividi questo articolo?

Una mostra che racconta il talento creativo e il linguaggio espressivo di una giovane artista contemporanea, capace di conquistare l’osservatore attraverso una pittura quasi ipnotica, a tratti misteriosa, molto vivida ed emozionante.

Claudia Oliveri, classe 1985, si appresta a incontrare il pubblico in occasione della sua personale, che si terrà a Montelepre, in provincia di Palermo, dal 30 dicembre – data del vernissage in programma alle 17:00 – fino al prossimo 7 gennaio, negli spazi della Torre Ventimiglia.

Un’occasione importante per conoscere la produzione pittorica dell’artista palermitana, che vanta un curriculum ricco di prestigiose esperienze: le sue opere sono presenti nelle collezioni private di tutta Italia.

Da sempre appassionata di pittura, storia dell’arte e moda sin da bambina, è anche molto impegnata in ambito sociale.

Nel novembre scorso, il suo lavoro dal titolo “Holi, il nodo dei colori” è stato scelto per una collettiva di beneficenza a Parigi, dove resterà in maniera permanente su richiesta di un primario del reparto oncologico all’Hôpital Institut mutualiste Montsouris.

L’artista, inoltre, è solita devolvere parte del ricavato della sua arte all’Ospedale dei Bambini di Palermo, con particolare attenzione rivolta ai piccoli degenti affetti da fibrosi cistica.

Ha donato al nosocomio infantile una sua opera, esposta al secondo piano del Presidio Ospedaliero “Giovanni Di Cristina”, proprio negli spazi del Reparto Fibrosi Cistica.

Il tratto distintivo della sua arte è rappresentato dai drappeggi che avvolgono monumenti e corpi, spesso protagonisti assoluti anche in forma astratta ma sempre indicativi di una identità che viene solo parzialmente celata, nascosta ma abbellita in modo femminile e aggraziato, talvolta quasi abbracciata, talvolta stropicciata.

A Montelepre Claudia Oliveri esporrà una decina di opere, emblematiche della sua ricerca protesa a un’evoluzione stilistica e interiore, artistica e personale.

Ad arricchire la mostra, anche l’esposizione fotografica a cura di Aleksandra Di Gesaro.

Pubblicità