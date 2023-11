Sabato 18 novembre, alle ore 21.30, presso il Teatro Pardo di Trapani prenderà il via la rassegna “A Sipario Aperto”, organizzata dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo della Oddo Management, in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale trapanese e prodotta da Abc.

La rassegna si aprirà con lo spettacolo “Storia di una Capinera” di G. Verga. Questa appassionante narrazione della novizia Maria, con il riadattamento di Micaela Miano per la messinscena di Guglielmo Ferro, rivisita la struttura drammaturgica del romanzo per mettere in luce il rigido impianto culturale e umano delle famiglie dell’epoca.

“Storia di una Capinera” si concentra sul drammatico rapporto padre-figlia tra Maria e il padre Giuseppe Vizzini, vero peccatore secondo la visione “verghiana”. La storia si svolge principalmente nella stanza del convento, dove Maria è prigioniera e il padre Giuseppe funge da carceriere. Entrambi sono dolorosamente vittime e carnefici in un intreccio di dubbi e tormenti.

Lo spettacolo racconta di legami infelici e dinamiche familiari che ci sono oggi impossibili da immaginare, ma che Verga descrive con l’inesorabilità di una condanna. In questa Sicilia di Giovanni Verga, non c’è redenzione né per Maria né per il padre Giuseppe, e nemmeno per noi spettatori.

