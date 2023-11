Il nuovo tour di Mario Biondi: uno show mai visto prima, dalle caratteristiche uniche

Due le date in Sicilia: a Catania sabato 18 novembre al Teatro Massimo Vincenzo Bellini, a Palermo domenica 19 novembre al Teatro Politeama

di Michele Creazzola

Torna in teatro uno degli artisti più attesi del soul italiano. Mario Biondi ha aperto un nuovo capitolo della sua carriera con “Crooning Undercover”, il nuovo album uscito lo scorso 29 settembre, dove per la prima volta il crooner italiano per eccellenza dedica un intero progetto allo stile che ha ispirato la sua carriera con un mix di cover e inediti, impreziositi dalla presenza di tanti amici e protagonisti del jazz italiano e internazionale tra cui Paolo Fresu, Stefano Di Battista, Rosario Giuliani, Francesco Cafiso.

In Sicilia Biondi inaugura il tour che toccherà molte località italiane. La sua Catania e Palermo le città scelte per radunare il pubblico della parte orientale ed occidentale dell’isola e che, numeroso, sta affondando le prevendite negli ultimi giorni disponibili per assicurarsi il miglior posto ed assistere ad uno spettacolo senza precedenti.

Il suo stile crooning e la sua inconfondibile voce, daranno vita al concerto in cui sarà possibile vivere l’atmosfera calda ed avvolgente a cui da sempre il pubblico è abituato, arricchito dalle novità del suo nuovo lavoro discografico.

Restano gli ultimi biglietti su ticketone e circuiti abituali

Apertura botteghino – ore 19.30

Apertura porte – ore 20.00

Inizio spettacolo – ore 21.00

Per il nuovo album, prodotto da Mario Biondi con Riccardo Piparo e Giuseppe Vasapolli, ha scelto una tracklist composta da sue rivisitazioni di celebri brani del repertorio internazionale e inediti. Dopo “My Favourite Things” con Stefano Di Battista, sarà disponibile da domani sulle piattaforme digitali e in radio la seconda anticipazione dell’album: “Fool for Your Love” con Franco Luciani, l’armonicista più influente della scena argentina. Il testo del brano è firmato da Steven Sater, a lungo co-autore di Burt Bacharach, una collaborazione che oggi diventa un omaggio ad uno degli artisti più iconici della musica mondiale con cui Mario Biondi ha collaborato in diverse occasioni, in studio e sul palco. Bacharach ha scritto per Mario il brano “Something That Was Beautiful”, incluso nell’album “If” del 2009. Nello stesso anno, si sono esibiti insieme sul palco del Festival di Sanremo ospiti della cantante Karima, fino ai tre concerti insieme nel 2011, a Lucca, Milano e Taormina.

Parte di questo repertorio e tanti altri brani, sono presenti nella scaletta del concerto che si prevede essere esaltante, a detta di quanti hanno seguito il soul jazz man durante gli appuntamenti del tour estivo.

“Fool For Your Love è un brano scritto nel 2007, racconta Mario Biondi, mentre lavoravo all’album “If”. Poi l’ho messo in un cassetto, recentemente l’ho riascoltato, mi sono chiesto se lo avessi scritto io o meno, tant’è Ho contattato i miei collaboratori dell’epoca in cui ebbi modo di collaborare con Steven Sater, allora autore dei testi di Burt Bacharach, sono risalito così alla genesi: io gli avevo mandato la musica di questo pezzo che sentivo molto nella linea di Bacharach. Steven ci ha messo le parole. Credo che tutto abbia tempo , questo brano trova ora il suo miglior momento per esistere ed essere, al tempo stesso, tributo alla memoria del grande Burt.”

Un concerto che condurrà i presenti in teatro nelle atmosfere soul e jazz dei grandi artisti del passato, interpretate da uno dei più grandi artisti italiani, arricchite dai brani del suo miglior repertorio. Un’occasione unica per la quale siamo tutti invitati ad essere presenti. Il tour organizzato da Friends&Partners, Baobab music ed Ethics ed è curato per la Sicilia dalla Punto e capo uno di Nuccio La Ferlita.

