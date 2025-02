Golem Net Srl e SRR Catania Area Metropolitana

Condividi questo articolo?

Il Centro Direzionale Nuovaluce nella Città Metropolitana di Catania è stato il palcoscenico dell’importante incontro organizzato dalla Golem Net Srl e patrocinato dalla SRR Catania Area Metropolitana. L’evento, tenutosi il 23 novembre 2023, ha riunito rappresentanti delle SRR della Sicilia Orientale, comuni e gestori del territorio, con la partecipazione di figure istituzionali di eccezione.

Questo incontro di successo ha replicato l’esperienza positiva della giornata di formazione tenuta a Palermo il giorno prima, il 22 novembre, che ha visto la presenza del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, il Dott. Roberto Lagalla e del ragioniere generale del Comune di Palermo, il Dott. Paolo Bohuslav Basile.

I partecipanti hanno affrontato argomenti cruciali, tra cui la corretta produzione e validazione del PEF Tari 2024/2025 alla luce delle delibere ARERA che hanno introdotto modifiche significative al nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2). Tra i punti all’ordine del giorno c’erano il tool di calcolo ARERA dedicato al nuovo MTR-2, le novità in materia di Piano Economico Finanziario (PEF), i meccanismi perequativi per la gestione dei rifiuti, gli obblighi in materia di qualità tecnica e contrattuale del servizio di gestione, e infine gli adempimenti in materia di trasparenza.

Ad aprire i lavori è stato il Dott. Dimitri De Porzio, moderatore dell’evento, che ha riepilogato le novità introdotte dalle ultime delibere ARERA in materia di rifiuti. L’assessore all’Ambiente del Comune di Catania, Salvo Tomarchio, ha sottolineato l’importanza della partnership tra il Comune e la SRR, evidenziando il lavoro sui centri di raccolta e la necessità di evitare aumenti nei PEF. Il presidente della SRR Catania Area Metropolitana, Dott. Francesco Laudani, ha affrontato la questione degli extra-costi in fase di bilancio, mentre il presidente della SRR Enna Provincia ATO 6, Dott. Antonio Licciardo, ha illustrato il vantaggio della gestione centralizzata dei PEF e della Carta della Qualità.

Successivamente, il presidente della SRR Messina Provincia S.C.p.A, Ing. Antonino Musca, ha sottolineato l’importanza degli impianti per garantire una differenziata efficace e ha esortato a considerare attentamente i costi per evitare aumenti nella TARI.

L’Ing. Francesco Iacotucci, consulente IFEL e relatore principale, ha fornito una dettagliata relazione tecnica sull’evoluzione del MTR e sull’importanza del bilanciamento tra qualità ed economia. Ha esaminato le novità introdotte da ARERA, concentrandosi sulla responsabilità estesa del gestore e sull’analisi dei costi della raccolta differenziata.

Nella seconda parte della sua relazione, Iacotucci ha approfondito il nuovo tool ARERA, evidenziando le novità e l’importanza della trasparenza nei processi di validazione del PEF. Il Dott. Mario Raciti, esperto in materia di tributi della Golem Net, ha illustrato il flusso documentale attraverso la piattaforma GPEF, fornendo dettagli sulla trasmissione dei documenti e sulla sincronizzazione dello stato delle operazioni tra i soggetti coinvolti.

L’incontro si è concluso con un animato scambio di idee tra relatori ed ospiti, sottolineando l’importanza della collaborazione continua per affrontare le sfide legate alla gestione dei rifiuti e al PEF Tari.