A Santo Stefano Quisquina si presenta “La vita segreta delle api”

Sabato 21 ottobre alle ore 18.00 a Santo Stefano Quisquina (via L.Panepinto 25) l’Associazione via delle rondini ospita l’incontro con l’autore e apicoltore Marco Valsesia per scoprire insieme “La vita segreta delle api” (Longanesi editore), il sorprendente taccuino di un giovane naturalista, ricco di notizie, curiosità e poesia, che riesce a tracciare una riflessione filosofica ed ecologista sulle api, la natura e il ruolo che l’uomo dovrebbe – e potrebbe – svolgere nel salvaguardare un mondo che sta lentamente, inesorabilmente scomparendo.

L’incontro, si inserisce all’interno di “Io (non) mangio di tutto”, progetto dell’European solidarity corps sostenuto dall’Agenzia nazionale della gioventù che vuole sensibilizzare gli abitanti del territorio sull’importanza di abitudini alimentari sane attraverso la promozione di prodotti genuini e a km0.

Partendo dal libro, capace di appassionare tutti, esperti di apicoltura, neofiti o semplicemente curiosi, l’appuntamento accenderà un dibattito sulla necessità di costruire comunità sempre più consapevoli dell’immenso impatto culturale, sociale, economico e ambientale generato dagli apicoltori. Le api sono l’unico essere vivente del pianeta in grado di lasciarsi ‘addomesticare’ dall’uomo continuando però a mantenere praticamente intatto il proprio istinto selvatico. Vivono appena quaranta giorni ma il loro contributo alla vita sulla Terra è fondamentale tanto che gli antichi credevano che le api avessero un collegamento diretto con il sole e non è un caso che fossero nelle insegne del Faraone d’Egitto.

Marco Valsesia, vincitore dell’edizione 2023 del premio ‘Le pagine della terra’, concorso letterario dedicato al romanzo green, ha studiato come perito meccanico e attualmente lavora in un’azienda aeronautica di Sesto Calende. Ha ereditato dal nonno la passione per le api e fin da bambino ha esplorato i segreti di una specie fondamentale per la vita sulla Terra. Da qualche anno affianca al proprio impiego l’antico mestiere di apicoltore e a Santa Cristina, il piccolo paese del Piemonte orientale dove abita, cura oltre 60 operosissime arnie, alleva api regine e usa i social per raccontare a quante più persone possibili come funziona un alveare, straordinario «superorganismo» vivente.

Sul suo profilo Twitter (@marco_valsesia) migliaia di follower seguono le imprese dei suoi alveari, che durante la stagione vengono spostati in diversi luoghi per seguire il flusso delle fioriture.

