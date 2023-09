Finalista a Etna Book “Riscatto” di Federico Bianca

La fortunata raccolta di racconti brevi dal titolo “Riscatto”, edita da Felici Editore, affascinante esordio narrativo del talentoso scrittore catanese Federico Bianca, ha appena conquistato sul campo l’accesso alla finale della prestigiosa ed autorevole kermesse Etna Book, trionfale epilogo di un viaggio avvincente e scandito da importanti riconoscimenti e successi che gli hanno garantito nei mesi un numero sempre maggiore di apprezzamenti e consensi, sia da parte della critica che del pubblico, tanto da arrivare alle orecchie di diversi autori cinematografici che stanno facendo a gara per contendersi i diritti per poter portare sul grande schermo le sue storie.

Il 20 di settembre sarà possibile invece conoscere il nome di chi si sara aggiudicato l’edizione 2023 dell’evento votato ai libri ed alla lettura più importante della Sicilia.

Presentazione di opera e autore

“Riscatto” è il debutto al racconto breve, è un’antologia di racconti, che il prof. Federico Bianca, ha pubblicato, dopo anni di studi e approfondimenti, per i tipi di Felici Edizioni. Il libro è stato tenuto a battesimo il 24 maggio 2022 presso il castello Ursino di Catania. Ufficialmente è stato presentato il 2 giugno 2022 al Festival Internazionale del Fumetto della Scrittura Etnacomics. Nel 2023 tra il 24 il 25 febbraio l’autore è ospite a Pisa e a Carrara presso la casa editrice Felici e ni locali della stupenda associazione “Qulture”. Il 20 maggio del 2003 in video conferenza a causa di uno sciopero dei voli che lo ha bloccato nella sua città natia, Catania, è stato presente al Salone Internazionale del Libro di Torino. Qualche giorno prima tra il 28 e 30 aprile del 2023 l’autore fu ospite alla Fiera Internazionale del Libro di Brindisi, una fiera nuova che invita tutti i migliori autori dalle nuove leve agli affermati.

L’opera

Considerando che la vita dei personaggi e dei racconti è molto simile a quella di ogni umano che non ne ha però contezza, l’autore riesce a miscelare il dramma della sconfitta con la grande risalita, ecco perché “Riscatto”. I racconti sono sedici e si affrontano diverse epoche storiche che hanno contraddistinto l’evolversi ontologico e lo strazio storico che hanno abbattuto diversi personaggi, che seppur narrati nella finzione narrativa, rappresentano un po’ tutto il genere umano come già dicevamo sopra. L’opera è ben elaborata e costruita, fruibile al lettore più attento e anche al meno interessato, che può scoprirsi improvvisamente in uno degli ambienti. Il tratto di urgenza psicogena della scrittura del Bianca è molto lineare e chiaro, palesato da un interesse di notevoli piaceri fonetici: la bellezza è ben donde nota, grazie alla volontà di ricerca di alcuni passaggi locuzionistici che rendono onore alla morbidezza della parola scritta che si insinua nell’interesse collettivo.

Conclusione di cartella

Federico Bianca è più che uno scrittore: un missionario che decorre dalla scuola per i discenti e nelle librerie per chi necessita di una spinta verso la ripresa assoluta, tracciando così una attendibile forza che riporta alla voglia di riprendersi la propria vita, così come la si desidera, anche se non sempre l’esito è quello atteso: ecco motivato il successo che tarda a concludersi di questa raccolta di racconti, che da poco più di un mese ha compiuto il suo primo anno di vita, garantendosi un rilanzio nella stampa nazionale… grazie a quei critici che rivedono e risplverano volumi che molte volte non meritano di rimanere in un angolo.

Nel blog di letteratura e libri, “Letto, riletto, recensito!”, il libro del Bianca si è aggiudicato lo scorso 21 dicembre la vetrina in home page come #ConsigLIBRO di stagione, rimarrà infatti per la stagione estiva in home page che rimanda a diverse interviste e recensioni. Nulla è a caso!

