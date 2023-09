A Villa Del Sole situata alle pendici dell’Etna a Castiglione Di Sicilia

Domenica 10 settembre dalle ore 18.30 l’elegante Villa Del Sole situata alle pendici dell’Etna a CASTIGLIONE DI SICILIA (CT), SS 120 km 198, ospita ETNA VIBES, un’imperdibile wine experience organizzata dalla giovane cantina ETERNA VIGNETI in collaborazione con ZUMBO VINI.

Una degustazione enogastronomica da vivere immersi nel verde con ottimo vino, cibo, musica live e divertimento.

Un’occasione unica per gustare 6 differenti tipologie di vini che racchiudono in sé tutte le peculiarità, gli aromi e i profumi del territorio etneo.

Eterna Vigneti farà assaporare Presente (2022), un bianco 100% carricante della linea Triade del tempo, e Etna Rosato (2022), 100% Nerello Mascalese.

Zumbo Vini presenterà CiuriCiuri (2020), Etna Rosato 100% Nerello Mascalese, Settantadue (2020), Etna Bianco, Manata (2017) Etna Rosso, 100% Nerello Mascalese, Andico (2018) Etna Rosso 100% Nerello Mascalese.

I vini saranno accompagnati dalle prelibatezze preparate dallo chef Giuseppe Guglielmino del ristorante Gulien Cucina al Centro in piazza Duomo a Catania. Un ricco menù finger food realizzato in loco e pensato appositamente per un perfetto abbinamento con i vini proposti.

_______________

Eterna Vigneti nasce dalla passione di due giovani enologi, Oreste Gibilaro e Saverio Riccobono, e dal loro sogno di realizzare sull’Etna un vino in grado di accogliere ed ereditare la responsabilità tramandata dai loro avi. Amici dai tempi della scuola, insieme si sono diplomati presso l’istituto agrario Filippo Eredia di Catania, hanno proseguito gli studi laureandosi in Viticoltura ed Enologia nel 2018 a Trento presso la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige. Dopo varie esperienze di lavoro in importanti aziende vinicole anche fuori Italia, nel 2022 hanno deciso di tornare insieme nella loro Sicilia per realizzare la loro cantina e creare un vino che valorizzasse la loro terra dando vita a Eterna Vigneti.

Nel 1972 Salvatore Zumbo dette inizio ad un innovativo progetto vitivinicolo, impiantando tra i primi vigneti specializzati dell’Etna, in contrada Santo Spirito a c.ca 750 m s.l.m. Con i primi cinque ettari impiantati a controspalliera e allevati a cordone speronato, egli diviene l’antesignano della moderna viticoltura Etnea che sino ad allora era dominata dall’alberello. Salvatore si pose l’obiettivo di rievocare la fama ed il prestigio della produzione viticola della DOC Etna, da molti anni in forte declino. In contrada Santo Spirito, mette a dimora 14.000 viti selvatiche che fa innestare con gemme provenienti da vigneti centenari, coltivati sulle pendici del vulcano. La lungimiranza nell’impiantare vigneto di qualità, quando molti li abbandonavano, fa sì che la famiglia Zumbo faccia parte, a pieno titolo, degli storici produttori dell’Etna. Le sorelle Erica e Ramona, orgogliose del lavoro pioneristico del nonno Salvatore, con grande passione giungono negli anni ad un approccio conservativo, sia in cantina che in vigneto, divenendo per loro un vero e proprio stile di vita.

Gulien nasce dall’esigenza dello Chef Giuseppe Guglielmino di voler portare nella città di Catania le sue esperienze nelle cucine estere e fonderle con la tradizione che da sempre ha contraddistinto la famiglia Guglielmino. Nome storico della ristorazione per la città. Gulien è l’unico ristorante al Duomo di Catania. Un’esperienza d’atmosfera unica: vedere e degustare terre e culture diverse nello stesso piatto. Peppe Guglielmino, nato a Catania il 15 marzo 1992, comincia a lavorare fin da ragazzo nell’attività di famiglia, di rilevanza storica per la città di Catania, la pasticceria Spinella. A 18 anni, dopo il diploma di maturità scientifica, decide di intraprendere un ulteriore percorso di studio presso la Scuola di eno-gastronomia “Nosco”, antico convento dei cappuccini sito in Ragusa Ibla, sotto la dirigenza dello Chef Peppe Barone, precursore del movimento gourmet e dell’alta ristorazione di Ragusa e provincia. Dopo aver ottenuto il diploma di esperto Chef in eno-gastronomia mediterranea equiparabile alla laurea triennale in scienza e tecnologia alimentare, viene selezionato ad “identità golose Milano 2013”, contest mondiale a cui prendono parte tutti i migliori Chef al mondo. Dopo aver valutato diverse proposte ricevute durante il contest e aver lavorato con diversi chef stellati (D’Agostino, Sultano, Ruta, Leeman, Cracco, Cannavacciuolo, Bottura, Burns) in Italia e all’estero, vola al Bulgari Restaurant di Tokyo, sotto la guida dello Chef Luca Fantin che vanta l’unica stella Michelin italiana in Asia, oltre ad essere posizionato terzo nella guida 50th Best Restaurant in the world. Tornato dal Giappone decide di mettersi in proprio aprendo il ristorante Gulien Cucina Al Centro, nella piazza Duomo di Catania, nella bottega storica di famiglia, dove finalmente trova la sua espressione di cucina contemporanea e fusion, data le numerose esperienze estere, senza tralasciare quella tradizione che ha respirato fin da piccolo nell’attività di famiglia.

Eterna Vigneti_ph Daniele Oglialoro

Mi piace: Mi piace Caricamento...